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Politika

MHP Eskişehir il yönetimi görevden alındı

Yeni MHP Eskişehir İl Başkanı Kadir Bıyık oldu

14 Temmuz 2016 18:56

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Eskişehir il yönetimi, genel merkez tarafından görevden alındı.. Yeni MHP Eskişehir İl Başkanı Kadir Bıyık oldu.

Habertürk’ten Can Hacıoğlu’nun haberine göre, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Eskişehir il yönetimi genel merkez tarafından görevden alınırken, yeni il başkanı olarak Ülkü Ocakları eski İl Başkanı Kadir Bıyık atandı.

MHP Eskişehir İl Başkanı Oğuz Sever, geçtiğimiz günlerde muhalif grubu desteklediğini açıklamıştı. MHP Genel Merkezi ise açıklamanın ardından İl Başkanı Sever ve yönetim kurulu üyelerini görevden aldı.

İl Başkanlığı'na Eskişehir Ülkü Ocakları eski başkanı Kadir Bıyık getirildi. Görevi devralan Bıyık, boş bulunan parti örgütlerine atamaların yapılacağını söyledi.

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