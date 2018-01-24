MHP: Erdoğan'a 'gazi' unvanı verilmesi teklifini değerlendiririz

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AKP'li Metin Külünk'ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gazi unvanı verilmesi için verilen kanun teklifini değerlendirebileceklerini söyledi.

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Akçay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Yurttaş Girişimi'nin milletvekillerine Afrin operasyonunun durdurulmasına yönelik mektuba tepki gösterdi. Ermeni Patrikliği'ne de teşekkür eden Akçay, şunları söyledi:

"Kıymetleri kendinden menkul kimi aydın müsveddeleri, her dönem çıban başı olan kimi sanatçı, siyasetçi, akil, hukukçu görünümlü, aslında kripto ırkçı PKK severler, bir ihanet mektubunun daha altına imza atmışlar.

Bu sözde aydınlar, PKK'nın propaganda diliyle yazılmış, ellerine tutuşturulmuş bu mektupta, Türkiye'nin bekasını tehdit eden terör örgütlerine yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Operasyonu'nun durdurulmasını istiyorlar. Kendilerine 'yurttaş' diyen bu güruh, Türkiye'nin sınır güvenliğine ve bekasına yönelik tehdidi bertaraf etmeye yönelik girişimlerine karşı çıkmakta, terör örgütü PYD/YPG'ye karşı vatandaşlarını ve vatanın güvenliğini savunan devletimizi terör örgütüyle diyaloğa davet etmektedirler.

Ermeni Cemaatine teşekkür

Bunlara karşı Türkiye Ermeni Patrikliği'nden Mehmetçiğimize dualar edilen bir açıklama yayınlandı. Ermeni Patrikliğinin bu açıklamasını gururla takip ettik, kendilerine şükranlarımı ve hürmetlerimi sunuyorum. Vatan bekasına karşı muhalefet edilmez. Bunun adına muhalefet değil ihanettir."

"Erdoğan'a gazilik teklifini değerlendiririz"

Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığına göre, bir gazetecinin, AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külük'ün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'gazilik' unvanı verilmesine yönelik hazırladığı kanun teklifiyle ilgili sorusu üzerine Akçay, "Teklifi görmedim, hakkında bilgim yok. TBMM'ye geldiğinde değerlendiririz" dedi.