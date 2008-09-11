MHP: Erdoğan skandalı saklamaya çalışıyor

AKP'lilerin sonu Yüce Divan

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın, Almanya'da, bir yardım derneğinde ortaya çıkan usulsüzlüklerin üzerine gitmesi gerekirken, olayı çarpıttığını, gerçeği saklamaya çalıştığını savunarak, "İnanç hortumcuları ile inanç tefecileri, beraber yürüdükleri bu yolda derin işbirliği içindeler" dedi.Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Vural, "Başbakan, kendisine ve partisine uzanan izlerin üstünü örtmek için korkudan karanlıkta ıslık çalmaya devam etmektedir" dedi. Vural, Erdoğan ve AKP'nin, adlarının geçtiği bu iddianameden aklanmaları için Türkiye'de de soruşturma açılması gerektiğini söyledi..Vural, Erdoğan'ın, bu iddianamede yer alan ilişkileri açıklamak konusunda "aciz" kaldığını, bir yardım kuruluşundaki dolandırıcılığın üzerine gitmesi gerekirken, konuyu saptırdığını ileri sürdü. İsviçre'den, yurt dışında toplanan paralarla ilgili 2005'te gönderilen 14 klasörlük belgenin, Adalet Bakanlığında olmasına rağmen; bunların tercüme ettirilmediğini ifade eden Vural, Başbakan Erdoğan'ın, bu konudan habersiz gibi davrandığını söyledi.Başbakan Erdoğan'ın, başkalarını suçlamadan, önce aynaya bakması gerektiğini ifade eden Vural, "Bütün bunlar, inanç hortumcuları ile alınteri hortumcularının beraber yürüdüklerini ortaya koymaktadır. Başbakan, tam suçüstü yakalanmanın telaşı ve gerginliğindedir" diye konuştu. Vural, Erdoğan'ın 3,5 yıldan bu yana yolsuzluk konusunda yaptığı tek şeyin, bunları haber yapanlara saldırmak olduğunu öne sürerek, Erdoğan'ın, milleti 3,5 yıl boyunca aynı ifadelerle aldatıp kandırdığını, kendisi hakkındaki iddiaların üstünü örtmeye çalıştığını kaydetti.Erdoğan'a, "3,5 yıl boyunca bu dosyaları veya iddiaları hangi haberlerin üstünü örtmek, hangi destek için kullandınız? Bu suçlamaları kamuoyu önünde yaparak siz ne pazarlıkları yapıyordunuz? Bu talepleri yerine getirme konusunda zeytin dalı uzatıp, şantajla yandaşlık mı oluşturmaya çalıştınız?" sorularını yönelten Vural, Cumhuriyet savcılarını göreve çağırdı. (aa)