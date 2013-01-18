MHP, Er Burak Kasar'ın ölümüne Meclis araştırması istedi

Hülya Karabağlı/ Ankara

MHP, önergesinde, Diyarbakır Ergani askerlik yapan 21 yaşındaki Er Burak Kasar’ın intiharındaki kuşkulara dikkat çekti.

MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, kışlada intihar ettiği iddia edilen Kocaeli Derince İlçesi’nden Er Burak Kasar’ın ölümünün araştırılması için Meclis’e Araştırma önergesi verdi. Önerge gerekçesinde, abla Sultan Kasar’ın, “Komutanın odasında ve komutanın silahıyla gerçekleştirilmiş olduğu” iddiasına dikkat çekildi ve “ Kışlada ciddi bir ihmal ve kasıt olduğu şüphesini uyandırmıştır” dendi. TBMM Başkanlığı’na MHP Grubu'ndan 20 Milletvekili imzasıyla verilen araştırma önergesinde şu görüşlere yer verildi:

Diyarbakır’ın Ergani İlçesi’nde 21 yaşındaki er

Son dönemde yaşanan Kışlalardaki Asker ölümlerine bir yenisi eklenmiş, Diyarbakır’ın Ergani ilçesindeki 2’nci Mekanize Piyade Tabur Komutanlığı’nda vatani görevini yapan 21 yaşındaki Derinceli Er Burak Kasar, vatani görevini yaptığı sırada hayatını kaybetmiş , bu üzücü olay basında Kasar’ınG-3 piyade tüfeğiyle intihar ettiği şeklinde yer almıştır. Hayatına son veren Kasar’ın terhisine 4 ay kala ölümü başta ailesi olmak üzere herkesi yasa boğmuştur.

Olay komutanın odasında gerçekleşti

Ancak vefat eden Er Burak Kasar’ın ablası Sultan Kasar ise yaşanan elim olayı şu cümlelerle anlatmıştır: “Vatani görevini Diyarbakır Ergani İlçesi’nde yapmakta olan kardeşim şüpheli bir ölümle vefat etmiştir. Bu olay medyada intihar vakası olarak gündeme getirilmiştir, soruşturma kovuşturma askeri savcılarla devam etmektedir, askeri savcıların bize verdiği bilgiye göre komutana ait tabancayla öldüğü söylenmiştir. Medyada yansıltıldığı gibi G3 silahı olayda kullanılmamıştır; ayrıca olay, arkadaşlarının yanında değil komutanın odasında gerçekleşmiştir. Olay yerinde 2 boş, 2 dolu mermi kovanı olduğu savcılar tarafından tespit edilmiştir. Olayın intihar olduğu ve olayda G3 silahının kullanıldığı yazılmaktadır. Bu bilgiler kesinlikle doğru olmamakla birlikte olayın incelenmesi askeri savcılar tarafından yürütülmektedir.“