MHP, Elazığ'daki oyların sayılması için seçim kuruluna ittiraz etti

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da resmi olmayan sonuçlara göre 340 oy ile 1 milletvekilliği kaybeden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), oyların yeniden sayılması için İl Seçim Kurulu\'na itiraz dilekçesi verdi.

Elazığ\'da bu seçimde milletvekili sayısı 5\'e yükseldi. Resmi olmayan sonuçlara göre, daha önceki seçimde 4 milletvekili çıkaran AK Parti oylarını korurken, 1 milletvekililiğini ise CHP kazandı.

340 oy farkla Elazığ\'da 1 milletvekilliğini kaybeden MHP, oyların tekrar sayılması için başvuruda bulundu. Elazığ İl Seçim Kurulu\'na dilekçe veren MHP avukatı Gökberk Osmanağaoğlu, \"Ciddi bir çelişki söz konusudur. Kimi yerlerde Cumhur İttifakı olarak AK Parti ile MHP\'ye birlikte verilen oyların, AK Parti\'ye aktarıldığı yönde bilgiler almaktayız. Buna ilişkin, teşkilatımızla birlikte gerekli itirazlarımızı gerçekleştirdik. Konuya ilişkin 48 saatlik süreç var. Yaklaşık 300 küsur oy MHP\'ye geldiği takdirde burada vekilimizi Meclis\'e göndereceğiz\" dedi.

MHP Elazığ İl Başkanı Semih Işıkver ise Elazığ\'daki tüm oyların sayılması gerektiğini belirterek, \"Yaptığımız itiraz sonucu Elazığ genelinde bütün sandıkların yeniden sayılmasını ve milletin iradesinin herkesin huzurunda tekrar tecelli etmesini istiyoruz. Dolayısıyla, bizim, önünde Türk yazan bütün kurumlara güvenimiz sonsuzdur. Sayın Genel Başkanımız süreci çok yakından takip ediyor. Kendisinin adının geçtiği yerde de yanlışlık olmadığını çok iyi biliyoruz. Ülkücü, Milliyetçi Hareket olarak Elazığ\'da gerginliğin artmaması için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Biz sadece hak, adalet istiyoruz. Bunun haricinde hakkımız olmayan bir şeyi istemek ne bizim haddimize ne Rabbimin yasalarında var. İttifakın bütün hükmüne tabiyiz. Cumhur İttifakı\'na sonuna kadar sadığız\" diye konuştu.



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