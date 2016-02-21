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Politika

MHP Elazığ teşkilatını kapattı

MHP, yazılı açıklamayla kentteki teşkilatlarını kapattığını duyurdu

21 Şubat 2016 13:49

MHP Genel Merkezi, Elazığ il ve merkez ilçe teşkilatlarını kapattığını duyurdu.

MHP Genel merkezinden Elazığ il ve merkez ilçe yönetimine gönderilen yazıda, kararın parti tüzüğündeki 52 ve 54'üncü maddelerinin tanıdığı yetkiye dayanarak alındığı belirtildi. Yazıda, yeni teşkilat kuruluncaya kadar partinin kapatılmasına karar verildiği belirtilirken, "Tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince disiplin işlemleri de devam etmektedir. Kesin kararın verilmesi akabinde kamuoyu bilgilendirilecektir" denildi.

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