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Politika

MHP, 'dokunulmazlık' teklifini AKP ve CHP'ye sundu

Anayasa değişikliği teklifi verilebilmesi için 184 milletvekilinin imzası gerekiyor. MHP'nin 51 milletvekili bulunuyor

27 Ağustos 2012 19:24

MHP, milletvekili dokunulmazlığının sınırlandırılmasına yönelik Anayasa değişiklik teklifi önerisini, AKP ve CHP TBMM gruplarına iletti.
 
MHP Grup Başkanvekilleri Oktay Vural ve Mehmet Şandır imzasıyla AKP ve CHP gruplarına gönderilen yazıda, MHP'nin milletvekili dokunulmazlığının sınırlandırılmasına yönelik Anayasa değişikliği teklifi önerisi yer aldı. Yazıda, ''MHP, TBMM çatısı altında millet vekaletini ifa etmek yerine ellerine şehit kanı bulaşan canilerle kucaklaşan, bunlara sevgi ve hayranlık gösteren terör destekçilerinin milletvekilliği dokunulmazlığının anayasal sınır, içerik ve çerçevesinin tekrar gözden geçirilmesini acilen gerekli görmektedir'' denildi.

TBMM'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü her türlü art niyet ve musibetlerden koruyacak tarihi birikime, dirayete ve kararlılığa haiz olduğunu mutlak anlamda ispatlaması gerektiğinin belirtildiği yazıda, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin söz konusu anayasa değişiklik önerisini kamuoyuna açıkladığı hatırlatıldı.

MHP'nin Anayasa değişiklik önerisi, Anayasası'nın 83. maddesinin 2. ve 3. fıkralarının şu şekilde değiştirilmesini öngörüyor:

''Suç işlediği öne sürülen bir milletvekili, Meclis'in kararı olmadıkça hakkında gözaltına alınma ve arama kararı verilemez, tutuklanamaz. Ağır cezayı gerektiren suçüstü ve terör eylemlerine katılma ve terörü destekleme halleri ile Anayasa'nın 14. maddesindeki durumlar bu hükmün dışındadır. Ancak bu halde yetkili makam, durumu hemen ve doğrudan doğruya TBMM'ye bildirmek zorundadır. Soruşturma ve yargılama milletvekilinin Meclis çalışmalarına katılmasına engel olmayacak şekilde sürdürülür. TBMM üyesi hakkında verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi, üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır; üyelik süresince zaman aşımı işlemez.''

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