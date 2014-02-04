MHP: Diyorlar ki Ali İsmail solcuydu, ateistti... Biz de diyoruz ki insandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş, Eskişehir'de Gezi direnişi sırasında aralarında polislerin de olduğu bir grup tarafından darp edilip 38 ün komada kaldıktan sonra 19 yaşında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ın dünkü duruşmasının ardından yaptığı açıklamada, 'bazı çevrelerin oalyı meşrulaştırmaya çalıştığını' belirterek, "Ali İsmail Korkmaz insandı ve aynı Ali İsmail Korkmaz, sizin-bizim gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin eşit vatandaşı idi" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Türkeş, Ali İsmail Korkmaz'ın Gezi eylemleri sırasında Eskişehir'de hunharca katledildiğini belirterek, "Sokak ortasında merhametsizce darp edilen bu yavrunun davası dün Kayseri'de görülmeye başlanmıştır. Savcı mütalaasında tekme darbeleriyle Korkmaz'ın ölümüne sebebiyet veren şahsın tutuklanması talebinde bulunmuştur. Mahkeme heyeti ise söz konusu talebi reddetmiştir. Netice itibarıyla, 14 saat süren dava, 12 Mayıs 2014 tarihine ertelenmiştir. Elbette burada işleyen bir yargı süreci vardır ve herkes sabırla sürecin selametle tamamlamasını beklemelidir."

Türkeş, basına yansıyan ifadelerden, sanıkların "arsızlıklarının" ve "pişkinliklerinin" tüyler ürpertici boyutlara ulaştığının anlaşıldığını öne sürerek, şöyle devam etti:

"Bahsi geçen ifadeler, Türkiye'nin içinde bulunduğu zihniyet buhranını açıkça gözler önüne sermektedir. Adalet ihtiyacı insanlığın tarih boyunca en kutsal arayışı olmuştur. Bir anne düşünün ki; oğlu sokak ortasında yargısızca infaz ve linç edilmiştir. Bir anne düşünün ki; ayakta zor duruyor, yaşadığı tarifsiz acıyla yaşlanmış, bitkin düşmüş. Bir anne düşünün ki; gözyaşlarıyla, haklı bir öfkeyle oğlunun hakkını arıyor, adaleti arıyor ve isyan ediyor."

Hukuk devletinin prensiplerinin ve prosedürlerinin belli olduğuna dikkat çeken Türkeş, şunları dedi:

"Bir suç durumu, suç içeren bir fiil veya davranış var ise, o halde gözaltı süreci başlatılır, sorgulama yapılır ve sanık savcılığa salimen teslim edilir. Bu kadar... Hukuk devletinde dayak yoktur, darp ve şiddet yoktur, işkence yoktur; olamaz, olmamalıdır. Bazı çevreler yüzsüzce bu utancı meşru kılmak adına harekete geçtiler. Diyorlar ki; 'Ali İsmail Korkmaz solcu idi.' Diyorlar ki; 'Ali İsmail Korkmaz Alevi idi.' Diyorlar ki; 'Ali İsmail Korkmaz ateist idi.' Biz de Milliyetçi Hareket Partisi olarak onlara cevaben diyoruz ki; Ali İsmail Korkmaz insandı ve aynı Ali İsmail Korkmaz, sizin-bizim gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin eşit vatandaşı idi. Gencimizin hatırasını hayırla yad ederken; hukukun bir annenin feryadına ve isyanına en doğru şekilde cevap vermesini temenni ediyor, devletimize bu utancı yaşatanların en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep ediyoruz."