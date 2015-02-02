MHP, Dışişleri'ne Amerikan Yahudi Kongresi’nin 'Üstün Cesaret Madalyası' iadesini sordu

MHP Milletvekili Şefik Çirkin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Yahudi lobilerinden aldığı üstün cesaret ödüllerinin iade edilip edilmediğini sordu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından verilen cevapta ise süreç özetlendi ancak ödülün iade edilip edilmediğine dair tek kelime edilmedi. Ödüllerin 6 aydır iade edilmediği ileri sürülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Amerikan Yahudi Kongresi’nden (AJC) aldığı ‘Üstün Cesaret Madalyası geçtiğimiz yıl temmuz ayında geri istenmişti. Erdoğan’ın, Amerikan Yahudi Kongresi’nin talebine cevabı, “Alın ödülünüzü başınıza çalın” şeklinde olmuştu. Ancak aradan geçen 6 aya rağmen ödülün iade edildiğine dair hiçbir bilgi kamuoyuyla paylaşılmadı.

Zaman'da yer alan habere göre, MHP Hatay Milletvekili Şefik Çirkin, konuyla ilgili gelişmeleri öğrenmek için Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun cevaplaması talebiyle 10 Kasım 2014’te Meclis Başkanlığı’na bir soru önergesi verdi. Yaşanan gelişmelerin hatırlatıldığı önergede, “Erdoğan’a AJC Amerikan Yahudi Komitesi tarafından verilen ‘Üstün Cesaret Madalyası’ iade edilmiş midir? İade edilmemiş ise Amerikan Yahudi Komitesi tarafından iadesi istenen, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi tarafından da iade edileceği açıklanan madalya neden iade edilmemiştir? Yaptığınız açıklamalarınızda İsrail politikasında bir değişiklik olmayacağı defalarca açıklanmasına rağmen, bu madalyanın geri verilmemesini Türkiye Cumhuriyeti başbakanı olarak uygun buluyor musunuz? Basın yoluyla dünyanın gözü önünde Yahudi Komitesi başkanı tarafından istenen bu madalyanın iade edilmemesi, Türkiye Cumhuriyeti Devlet geleneğine uygun bir yaklaşım mıdır? Bu madalyanın ısrarla iade edilmemesinin gerekçesi nedir?” denildi.

Önergeye cevap, 13 Ocak 2015’te Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan geldi. Soruların önemli bir bölümünü cevapsız bırakan Çavuşoğlu, AJC Başkanı Jack Rosen’in 23 Temmuz 2014 tarihinde Erdoğan’a ödülün iadesini talep eden bir mektup gönderdiğini, bu mektuba Washington Büyükelçiliği kanalıyla ödülün iade edilmesinden memnuniyet duyulacağının bildirildiğini kaydetti. Yaşanan sürecin kamuoyu tarafından bilinen bölümünü özetledi, ancak ödülün iade edilip edilmediğine dair herhangi bir bilgi paylaşmadı. Çavuşoğlu imzalı cevapta, “Amerikan Jewish Congress (AJC) tarafından verilen Profiles in Courage ödülü Sayın Cumhurbaşkanı’mızın başbakanlık görevini deruhte ettiği dönemde New York’u ziyareti sırasında Ocak 2004’te ülkemizin demokratik değerlere bağlılığı ve teröre karşı cesur mücadelesi nedeniyle kendilerine takdim edilmiştir. Nitekim ödül töreni Kasım 2003’te İstanbul’da yabancı bir banka şubesine ve iki sinagoga yapılan saldırılardan kısa bir süre sonra düzenlenmiştir. AJC Başkanı Jack Rosen 23 Temmuz 2014 tarihinde Gazze’ye karşı İsrail’in saldırılarını eleştirmesi üzerine sayın Cumhurbaşkanı’mıza söz konusu ödülün iadesini talep eden bir mektup göndermiş, adı geçene Washington Büyükelçiliğimiz kanalıyla ödülün iade edilmesinden memnuniyet duyulacağı bildirilmiştir.” denildi