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Politika

Erdoğan: Alın ödülünüzü başınıza çalın

Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların Hitler'in Yahudilere yaptıklarından farkı olmadığını söyledi

31 Temmuz 2014 19:55

Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Van’da düzenlenen mitingde Amerikan Musevi Komitesi'nin kendisine verdiği ödülü geri istemesine ilişkin, "Eğer bu zulme bu soykırıma destek veriyorsanız alın ödülünüzü başınıza çalın" değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Erdoğan'ın Van'da yaptığı konuşmadan satır başları: 

"İsrail’in yaptığını, Hitlerin, Nazilerin yaptığını benzetice birileri rahatsız oluyor. Van’dan tüm dünyaya sesleniyorum İsrail’in yaptığını Hitlerin, Nazilerin yaptığından ne farkı var. 

Bunu soykırım değil de ne ile izah edeceksiniz.  Ne diyordu Hitler: İnsafsız olabiliriz ama Almanya’yı kurtardığımızda dünya insaflı bir yer olacak. 

Adaletsiz olabiliriz, ama Almanya’yı kurtardığımızda dünyaya adalet gelecek. Ahlaksız olabiliriz ama Alman vatandaşlarını kurtardığımızda dünya daha ahlaklı bir yer olacak.

Hitler bu sapıkça düşüncelerin arkasına sığındı, milyonlarca insanın ölümüne neden oldu. İsrail şu anda Hitlerin söylediğinin aynısını söylüyor, aynısını yapıyor.  

Her türlü insanlık dışı eylemi yapacaksın, ayrım yapmadan şehri havadan bombalayacaksın. Sana dur deyince de antisemitist diye ahlaksızca suçlama yapacaksın. Dünyada herkesin Musevilerden uzaklaştığı, ülkelerinde kovduğu dönemde Musevilere kim sahip çıktı. Ecdadımız sahip çıktı, Osmanlı sahip çıktı. Utanmıyor musunuz ya? 

Bundan sonra da bütün azınlıklar benim ülkemde huzur içinde barış içinde yaşayacak. Bu arada bir şey oldu. Neymiş Amerikan Musevi Komitesi bana verdiği ödülü geri istiyormuş. Eğer bu zulme bu soykırıma destek veriyorsanız alın ödülünüzü başınıza çalın."

 

 

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