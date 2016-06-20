T24 LogoT24 Logo
Gündem

MHP Denizli İl Başkan Yardımcısı ve eşi trafik kazasında öldü

MHP İl Başkan Yardımcısı olan Nadir Oğuz Aybay ile eşi Cemile Aybay, geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybetti

20 Haziran 2016 23:52

Denizli'de MHP İl Başkan Yardımcısı olan 58 yaşındaki Nadir Oğuz Aybay ile aynı yaştaki eşi Cemile Aybay, geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybetti.

Bugün saat 17.00 sıralarında Honaz ilçesinin Kacabaş Mahallesi'nde Denizli-Ankara karayolunda meydana gelen kazada, Halis İnanç, kamyonetiyle Çardak istikametine giderken, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

DHA'nın haberine göre; kontrolden çıkan kamyonet orta refüjü aşarak karşı yönden gelen Nadir Oğuz Aybay'ın kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, otomobildeki MHP İl Başkan Yardımcısı Nadir Oğuz Aybay ile eşi Cemile Aybay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyonet şoförü Halis İnanç ise kazayı hafif yaralarla atlattı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ETİKETLER

nadir oğuz aybaycemile aybaydenizlimhp

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24