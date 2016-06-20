MHP Denizli İl Başkan Yardımcısı ve eşi trafik kazasında öldü

Denizli'de MHP İl Başkan Yardımcısı olan 58 yaşındaki Nadir Oğuz Aybay ile aynı yaştaki eşi Cemile Aybay, geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybetti.

Bugün saat 17.00 sıralarında Honaz ilçesinin Kacabaş Mahallesi'nde Denizli-Ankara karayolunda meydana gelen kazada, Halis İnanç, kamyonetiyle Çardak istikametine giderken, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

DHA'nın haberine göre; kontrolden çıkan kamyonet orta refüjü aşarak karşı yönden gelen Nadir Oğuz Aybay'ın kullandığı otomobille çarpıştı.



Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.



İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, otomobildeki MHP İl Başkan Yardımcısı Nadir Oğuz Aybay ile eşi Cemile Aybay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyonet şoförü Halis İnanç ise kazayı hafif yaralarla atlattı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.