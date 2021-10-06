MHP'den yurt dışından fon alan medya kuruluşları için yeni yasa teklifi: Gazeteciler hapse girebilir, 1 milyon liraya kadar ceza ödeyebilir!

Cumhur İttifakı ortağı MHP, yurt dışından fon alan medya kuruluşlarının faaliyetlerini etkileyecek bir kanun teklifinde bulundu. Teklife göre yurt dışından mali gelir sağlayan her basın kuruluşu, bir temsilciyi İçişleri Bakanlığı’na kaydettirecek ve tüm faaliyetler Bakanlık tarafından denetlenecek. Bunlar yapılmazsa gazetecilere hapis cezası ve para cezası verilebilecek.

Gerçek Gündem'den Fırat Fıstık'ın haberine göre; MHP, basılı, görsel veya işitsel mecrada habercilik, yayıncılık, yorumculuk yapılan mecraları kısıtlayacak hükümlerin olduğu bir kanun teklifinde bulundu.

Teklife göre yurt dışından doğrudan veya dolaylı fon alan, bunlar üzerinden maddi gelir sağlayan tüm kurumlara ve kişilere “Yabancı Merkez Temsilcisi” bulundurma zorunluluğu getirecek. Kurumdaki yetkili, İçişleri Bakanlığı’na başvurarak Bakanlıkta tutulan yabancı merkez temsilcisi siciline kayıt yaptırmak zorunda kalacak.

Basın organı adına Bakanlığa kaydolan her kurum ve yetkili kişi, Bakanlıktan istenen tüm belgeleri sunmak durumunda kalacak, tüm faaliyetler kayıt altında tutulacak ve izlenecek. Teklifte, ilgili mecranın tüm yazılı, dijital kayıtları, Bakanlık görevlisinin incelemesi için hazır tutması gerektiği özellikle belirtildi.

Teklifin “Bilgilendirme Yükümlülüğü” başlığı altında da yabancı fonlarla gerçekleştirilen faaliyetlerin ayrıntılı şekilde açıklanmak zorunda olduğu ve bununla ilgili ayrıntıyı yönetmeliği RTÜK’ün çıkaracağı belirtiliyor.

Gazeteciler, hapis cezası alabilir

Kanun teklifinin beşinci maddesine göre, yurt dışından fon alan ve habercilik yapan kişiler, yabancı merkez temsilcisi olarak İçişleri Bakanlığı’na başvurmadıkları takdirde iki yıldan beş yıla kadar hapis ve 100 bin TL’den 1 milyon TL’ye kadar para cezası alabilecek.

Teklifte, tüm bilgileri İçişleri Bakanlığı ile paylaşmayan kurum ve kişilere de cezalar öngörülüyor. Bu kişiler de bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilecek.

Teklifin komisyonda görüşüldükten sonra, TBMM oturumuna getirilerek milletvekilleri tarafından oylanması bekleniyor.

Ne olmuştu?

Odatv, Türkiye'de bazı medya kuruluşlarının ABD merkezli Chrest Foundation’dan fon aldığına ilişkin olarak bir haber yayımlamıştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'de faaliyet gösteren bazı medya kuruluşlarına yabancı ülkelerden fon sağlandığına dair habere ilişkin AA'ya yaptığı açıklamada "Yabancı devletlerin veya kuruluşların fonlarıyla ülkemizde faaliyet gösteren medya kuruluşlarına yönelik bir düzenleme ihtiyacı olduğu açıktır. Bunun örneğini Amerika Birleşik Devletleri’nde görmemiz mümkündür. Örneğin ABD'de yabancı devletler tarafından fonlanan medya kuruluşları, altı ayda bir ABD makamlarına çalışmaları hakkında detaylı bilgi vermek durumundadır. Türkiye'de de benzer statüde faaliyet gösteren, doğrudan yabancı devletler tarafından fonlanan çeşitli medya kuruluşları bulunmaktadır. Bunlarla ilgili kamu düzeninin korunması ve halkımızın doğru haber hakkının teminat altına alınması amacıyla, ihtiyacımız olan düzenlemeleri en kısa sürede tamamlayacağız." demişti.

RTÜK’ten yapılan açıklamada da medya kuruluşlarının yabancı kurumlardan fon almasının ‘milli güvenlik sorunlarına yol açabileceği’ ifade edilmişti. Avrupa Gazeteciler Birliği (AEJ), Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) ve PEN gibi uluslarası, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), DİSK Basın-İş ve Gazeteciler Cemiyeti gibi ulusal kuruluşların yer aldığı Medya Özgürlüğü Acil Müdahale partnerleri, bu açıklamaları kınayan bir açıklama yapmıştı.

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