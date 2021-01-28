MHP'den Meral Akşener'e "Cinping Perinçek" yanıtı: Bahçeli, Türkiye tarihinde Doğu Türkistan’a giden ilk devlet adamıdır

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Uygur sorunuyla ilgili eleştirirken, "Cinping Perinçek, Erdoğan ve Bahçeli'yi esir almış" diyen İyi Parti lideri Meral Akşener'e yanıt verdi. "İP Başkanı hangi yüzle milliyetçilikten ve Türk milletinden bahsetmekte" diyen Akçay, "Türkiye tarihinde Doğu Türkistan'a giden ilk devlet adamı Devlet Bahçeli" dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Türkiye tarihinde Doğu Türkistan’a giden ilk devlet adamıdır. Başbakan Yardımcısı iken 25 Mayıs-8 Haziran 2002 tarihlerinde Doğu Türkistan’ı ziyaret ederek buradaki soydaşlarımızın hakkını savunmuştur. HDP’nin vesayetine giren, terörist Demirtaş’ın serbest bırakılması için çırpınan ve Demirtaş ile kahvaltı hayalleri kuran İP başkanı Doğu Türkistan’daki Uygur Türkleri üzerinden Milliyetçi Hareket Partisi’ni ve Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’yi eleştirmeye kalkışmaktadır. Varlığımıza kasteden PKK ve YPG’li teröristler Suriye’de Türkmen kardeşlerimizi katlederken Afrin operasyonuna karşı çıkan, parti programında milliyetçiliğin ‘M’si, Türk Milletinin ‘T’si dahi olmayan İP Başkanı hangi yüzle milliyetçilikten ve Türk Milletinden bahsetmektedir."