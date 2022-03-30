MHP'den Kılıçdaroğlu'na: Tavsiyemiz, haddini bilmesi ve ağzına bir daha milliyetçiliği almaması!

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye "milliyetçilik" üzerinden yüklenmesine ilişkino larak, "Kılıçdaroğlu'na tavsiyemiz, haddini bilmesi ve iftiralarla kirlenmiş ağzına bir daha milliyetçiliği almamasıdır" dedi.



MHP Genel Sekreteri Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

Büyükataman, Kılıçdaroğlu'nun 'Türkiye-Katar ilişkileri üzerinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alarak, kendilerine 'milliyetçilik' ve 'vatanseverlik' anlattığını' söyleyerek, "Kılıçdaroğlu ve bugünkü CHP kadroları, Türk milletinden taraf olmadıkları gibi milliyetçilikten de anlamadıkları ortadadır. Milliyetçiliğe bakışı sorunlu olan Kılıçdaroğlu kendi hastalıklı zihin dünyasını Türk siyasetine de bulaştırmaya çalışmaktadır. Kılıçdaroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ırkçı olduğunu ima ederek HDP ile aynı dili kullanmıştır. Kılıçdaroğlu'nun HDP ile aynı hedefe yürümesi, CHP'den sorumlu HDP eş başkanı gibi davranarak bu gayr-ı meşru oluşumun sözcülüğüne soyunması kendileri için olağan olsa da milletimiz için kabul edilebilir değildir" dedi.

"Kılıçdaroğlu, MHP'ye saldırmayı bırakmalı"

MHP'nin milliyetçilik anlayışında hiçbir zaman ırkçılık, bölücülük ve bozgunculuk olmadığını savunan Büyükataman, şöyle devam etti:



"Türkiye'yi bölmeyi hedefleyen PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ortaklık yaparak; bölücülüğü, kutuplaştırmayı, düşmanlaştırmayı CHP'nin bizatihi kendisi yapmaktadır. Kılıçdaroğlu, iftiraların arkasına saklanarak Milliyetçi Hareket Partisi'ne saldırmayı bırakmalıdır. Zillet masasında 'milliyetçilik' olmayacağını aklına yazmalıdır. Aküsü biten araba gibi yolda kaldıkça Türk Milletine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira atarak yoluna devam etmeyi şiar edinen Kılıçdaroğlu; karalamayı, iftirayı ve istismarı kendine siyasi araç yapmış, Cumhur İttifakı'nı 'Tank-Palet Fabrikası'nı satmakla suçlayacak kadar gerçeklere sırtını dönmüştür. Tüm bu yaşananlar aziz Türk milletinin huzurunda ve takdirindedir. Milliyetçi Hareket Partisi için tüm vatandaşlarımız ve vatanımızın her karış toprağı kıymetlidir, korumaya değerdir. Devletimizin teröre karşı verdiği mücadele; ülkemizde yaşayan insanlarımızın huzuru, refahı ve güvenliği içindir. Milliyetçi Hareket Partisi bu mücadelenin yanındadır. Tüm çabamız Türkiye ve Türk milletinin bekası içindir."

"Kılıçdaroğlu, Atatürk düşmanlarını CHP'den temizlemeli"

MHP'nin, ülkenin güvenliğine tehdit olanlara ve onlara uşaklık etmeye heveslenenlere karşı her zaman tavrını gösterdiğini, hiçbir zaman duruşunu bozmadığını savunan Büyükataman, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak gelin görün ki; CHP bu konuda çok heveslidir. Kılıçdaroğlu istikrarlı bir şekilde Türkiye düşmanlarının yanında yer almakta ve yabancı elçiliklerden aldığı talimatla konuşmaktadır. Öyle ki; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesinde, terör örgütlerine karşı mücadelesine her seferinde şerh koymuş ve tarafını belli etmiştir. Tarafı Kandil'den yana olanların milliyetçilik söylemleri içi boş bir istismar çabasından ibarettir. Eğer Kılıçdaroğlu ülkemiz adına hayırlı bir iş yapmak istiyorsa; Atatürk'ün emanetine ihanet etmekten vazgeçmeli, Atatürk düşmanlarını CHP'den temizlemeli ve HDP ile kurduğu kirli ittifaka derhal son vererek temiz siyaseti tercih etmelidir. Kılıçdaroğlu; HDP'ye, HDP'nin dağdaki ortaklarına ve okyanus ötesindeki sahiplerine yaranmak adına güvenlik güçlerimizi çirkin siyasetine alet etmekten vazgeçmeli, geç olmadan Türk Milleti'nin yanında yer almalıdır. Aksi takdirde tarihte bir utanç sayfası olmaktan öteye geçemeyecek, cumhuriyet tarihimizde bir kara leke olarak kalacaktır. Kılıçdaroğlu'na tavsiyemiz, haddini bilmesi ve iftiralarla kirlenmiş ağzına bir daha milliyetçiliği almamasıdır."

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