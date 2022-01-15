MHP'den ihracı istenen Yahnici: Önüne gelenin patır patır büyükelçi yapıldığı bir ülkede pekâlâ benden alasıyla dışişleri bakanı olurdu

Alparslan Türkeş Vakfı'nın anma etkinliğine saldırı sonrası Halk TV yayınına bağlanarak, "Grubun önünde bulunan birisi 'MHP geldi' diyerek, fırsat ve boşluk bulduğu ilk anda arkadaşlarımıza çullandı" açıklamasını yaptığı gerekçesiyle ihracı istenen eski vekil Şevket Bülend Yahnici, Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu’na gönderdiği mektupta, çocukluğundan bu yana Dışişleri Bakanı olmak istediğini söyledi.

Türkiye’deki büyükelçiliklere getirilen isimleri eleştiren Yahnici, “Önüne gelenin, yol ve lisan bilmezlerin patır patır büyükelçi yapıldığı bir ülkede pekâlâ benden alasıyla dışişleri bakanı olur; benim de çocukluk hayallerim gerçekleşirdi. Hayıflanıyorum...” dedi.

Yahnici’nin mektubu şöyle:

“Yahu dostlar... Bugün sizlerle bir nebze dertleşmek istiyorum buna ihtiyaç hissettim. Ben çocukluğumdan beri daima ve hep, 'gün gelse de bir dışişleri bakanı olabilsem' diye düşünürdüm. Hayattaki büyük idealim, ülkemin dışişleri bakanı olmaktı... Gün geldi, mebus oldum, Dışişleri Komisyonu üyeliği yaptım. Kamran İnan gibi efsane bir isimle çalıştım. Amerika'ya, Romanya'ya, Makedonya'ya, Bulgaristan'a, Küba'ya, Kosova'ya, Çin'e, Azerbaycan'a, Kazakistan'a, KKTC'ye, ILO'ya (İsviçre) vb. seyahatlerim oldu kimine heyet başkanı olarak gittim. O zaman AB Konvansiyonu temsilciliği söz konusu oldu ama 'Estağfurullah, olmaz' dedim. Lisan problemim vardı ve bunu hayatımın büyük bir eksikliği olarak yaşadım. Hariciye mesleğine saygımın bir ifadesi ve sonucu olarak da bu dünyadan hep uzak kaldım. İçimde bu iş hep bir ukde kaldı.

Şimdi hariciye dünyasına bakıp, seyrediyorum. Pişmanım… Hariciye dediğimiz mesleğin ve bu mesleğin icra edildiği bakanlığın bu hale gelebileceğini ya da düşebileceğini bilseydim, inanın ne yapar eder, başka sebeplerle olan gönül kırgınlığımı da bir kenara iter; dışişleri bakanlığının MHP'ye verilmesini sağlamaya ve bakan olmaya çalışırdım… (Burada gülünecek.) Önüne gelenin, yol ve lisan bilmezlerin patır patır büyükelçi yapıldığı bir ülkede pekâlâ benden alasıyla dışişleri bakanı olur; benim de çocukluk hayallerim gerçekleşirdi. Hayıflanıyorum..."