MHP’den ihraç edilen Enginyurt: Tele 1 siyasi olarak bana uzaktır fakat hakaret etmedikçe herkesin konuşma hakkı vardır

MHP’den ihraç edilen Cemal Enginyurt, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), Tele 1'e 5 gün ekran karartma cezası vermesi hakkında yorum yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Enginyurt, ''Tele 1 siyasi olarak bana çok uzaktır fakat herkesin konuşma hakkı vardır'' dedi.

Enginyurt, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

''Demokratik bir ülkede televizyon kapatmak ve ekran karartmak çözüm değildir. Muhalif kanal diyebilirsiniz, fikirlerini beğenmeyebilirsiniz, lakin ekran karartmak hiç de hoş görüntü değildir. Tele 1 siyasi olarak bana çok uzaktır fakat herkesin konuşma hakkı vardır, hakaret etmedikçe.''

Ne olmuştu?

Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın Abdülhamid hakkındaki ifadeleri nedeniyle RTÜK, Tele 1'e beş gün ekran karartma cezası verdi. Tele 1 cezaya itiraz etti ve mahkeme ‘yürütmeyi durdurma kararı’ verdi. RTÜK’ün başvurusu üzerine cezayı değerlendiren üst mahkeme, 'yürütmeyi durdurma' kararını kaldırdı. RTÜK kararı dün kanala tebliği etti ve gece 00.00’dan itibaren Tele 1 ekranı karartıldı.