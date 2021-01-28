MHP'den ihraç edilen Enginyurt: Sabahattin Önkibar'ın dayak yemesini kınamadım çünkü zaten fırsat bulsam ben döverdim

MHP'den ihraç edilen ve Demokrat Parti'ye katılan Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt , gazeteci Sabahattin Önkibar 'ın darp edilmesini neden kınamadığına ilişkin, "Kişi yapmadığı bir şeyden dolayı kınamaz. Şimdi Sabahattin Önkibar dayak yedi mesela… Kınamadım çünkü zaten fırsat bulsam ben döverdim" ifadeleriyle açıkladı.

Haber Global'deki tartışma programına katılan eski MHP’li yeni Demokrat Partili Cemal Enginyurt’un açıklamaları gündem oldu.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a yönelik saldırının 'haince' bir saldırı olduğunu ve Ülkücüler tarafından ‘organize olarak’ yapılmadığını belirten Enginyurt, moderatör Saynur Tezel'in "Ama MHP kınamadı" uyarısı üzerine şunları söyledi:

"Sebahattin Önkibar dayak yedi, kınamadım. Çünkü fırsat bulsam ben döverdim. Neyin kınanmasını bekliyorsunuz? Adam yalan yanlış ne varsa söylemiş, önüne gelene hakaret etmiş. Devlet Bahçeli'ye her türlü hakareti etmiş. Biri de denk gelmiş kitapçı dükkanında dövmüş Vay efendim sen neden kınamadın...

Sen adamın anasına, babasına her şeyine hakaret ettin. Empati yapın bir. Biri dayak yedi tamam. Cumhurbaşkanı Selçuk Özdağ'ı da Uğurluoğlu'nu da aramış. Vay efendim Cumhurbaşkanı neden tweet atmadı? Hayırdır? Aramaktan daha güzel bir hadise var mı? Nezaketli bir durum değil midir? Sayın Cumhurbaşkanı bu olayı kınamaya kalksa, Twitter Cumhurbaşkanı'nın tweetini de kapatır, 'sen hep kınama yapıyorsun' der kapatır. Cumhurbaşkanı'nın işi memlekette her dayak yiyeni kınamak mı?"