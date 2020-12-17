"MHP'den ihraç edilen Enginyurt, Demokrat Parti’ye geçiyor"

Cumhur İttifakı’nın ruhuna aykırı davrandığı gerekçesiyle MHP’den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, bugün Demokrat Parti’ye (DP) katılacağını açıklayacak.

Milliyet'in haberine göre; Enginyurt için cuma günü DP Genel Merkezi’nde rozet takma töreni düzenlenecek. Kulislerde, Enginyurt’un DP’ye katılmasında önümüzdeki yerel seçimlerin etkili olduğu dile getiriliyor.

MHP’nin Cumhur İttifakı ekseninde Ordu’dan aday göstermeyeceği düşüncesinde olan Enginyurt’un, seçim bölgesinden büyükşehir belediye başkan adaylığı mücadelesine girerek milliyetçi oylara talip olacağı ifade ediliyor.

Enginyurt’un Millet İttifakı’nın desteğini de arkasına almak için temaslar yürüteceği belirtiliyor. DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Millet İttifakı listesinden Afyonkarahisar Milletvekili seçilmişti. Enginyurt’un katılımıyla DP’nin TBMM’deki sandalye sayısı ikiye çıkmış olacak.