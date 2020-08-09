MHP’den ihraç edilen Enginyurt: Beni kâğıt üzerinde MHP’den attılar; biz hancıyız, hanı terk etmeyiz

Fındık rekoltesiyle ilgili yaptığı son açıklamayla MHP tarafından partisinden ihraç edilen Cemal Enginyurt, "Beni kâğıt üzerinde MHP’den attılar; biz hancıyız, hanı terk etmeyiz" dedi.

Enginyurt, MHP’den ihracı sonrası kendini ‘ocak dışı’ hissedip hissetmediği sorusuna “Beni kâğıt üzerinde MHP’den attılar. Ülkücülüğümü, Türk milliyetçiliğimi kimse benden alamaz. Biz hancıyız, hanı terk etmeyiz” yanıtını verdi.

Hürriyet'ten Zeynep Bilgehan'ın haberine göre, Enginyurt 1992’de 28 yaşındayken Alparslan Türkeş’in Merkez Yönetim Kurulu’na girdi. İki yıl parti yönetiminde görev yaptıktan sonra Ordu’da il başkanlığı görevine döndü. Enginyurt, “Bu bir pozisyon düşüklüğü gibi gözükebilir ama ülkücü gelenekte aldığımız terbiye gereği ocakta başkan da oluruz çaycı da!" ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim