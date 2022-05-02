MHP'li Yıldız'dan "genel af" çağrısında bulunan Mustafa Sarıgül'e: Hukuki sonuçlarını bilmeden konuşuyorsun

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, son günlerde "genel af” çağrısında bulunan Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ü tepki gösterdi. Yıldız, Sarıgül’ün genel affın hukuki sonuçlarını bilmeden konuştuğunu söyledi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, cezaevindeki mahkumlar için "genel af" çıkarılması çağrısında bulunmuştu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sarıgül'ü eleştirdi.

"Bilmeden konuşuyorsun"

Yıldız, Sarıgül için, genel affın hukuki sonuçlarını bilmeden çağrıda bulunduğunu öne sürdü.

Feti Yıldız paylaşımının devamında ise “Kamu davaları için düşme kararı verilir. Kesinleşmiş ceza mahkumiyeti tüm sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkar. Adli sicil kaydı silinir. Tekrar suç işlenmesi halinde tekerrür hükümleri uygulanamaz” ifadelerini kullandı.