MHP'den 'Batık krediler yükseldi, sicil affı yapalım' talebi

Ekonomik koşullar nedeniyle kredi borçlarını ödeyemeyenlerin sayısı her geçen gün artarken, MHP'den bankaların kara listesine düşen yüz binlerce borçluya yönelik olarak af talebi geldi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen bankacılık ve sermaye piyasalarına yönelik yasa teklifini değerlendiren MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, ekonomideki durgunluk nedeniyle bankaların geri dönmeyen kredilerinde büyük artış olduğunu, piyasayı rahatlatmak için geçen yıl çıkarılan finansal yapılandırma düzenlemesinden ise henüz istenen sonucun alınamadığını söyledi.

sözcü'nün haberine göre, Kalaycı, "Vatandaşımızı, esnafımızı, sanayicimizi, çiftçimizi rahatlatacak kararlara ihtiyaç var. Şu anda sicil affı beklentisi var” diye konuştu.

Takipteki alacaklar yükseldi

Kredi alacaklarında önemli artış olduğunu ifade eden Kalaycı, zamanında ödenemediği için takibe düşen kredi tutarının 2018 yılında 96.6 milyar lirayken 2019 sonunda 150.7 milyar liraya yükseldiğini söyledi. Kalaycı, takipteki alacakların nakdi kredilere oranının yüzde 3.87'den 2019 yılında yüzde 5.36'ya yükseldiğini ifade etti.