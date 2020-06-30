MHP'de kurultay sloganı belli oldu

MHP'nin 13. Olağan Kurultay'ının ilk sloganı belli oldu. Kurultay için hazırlanan afişte "İstiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanan Türkiye olacak” sloganı yer aldı.

MHP'nin 13. Olağan Kurultay'ı 14 Mart 2021 tarihinde yapılacak. Kurultayın afişi parti yetkilileri tarafından basınla paylaşılırken afişte “İstiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanan Türkiye olacak” sloganı yer aldı.

Kurultayın tarihi 15 Haziran günü toplanan MHP Başkanlık Divanı toplantısının ardından açıklanmıştı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yapılan MHP Başkanlık Divanı toplantısında, partimizin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nın 14 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi kararlaştırılmış ve Kurultay kararının, 19 Haziran günkü MYK toplantısının gündemine alınması uygun görülmüştür" demişti.