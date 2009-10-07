MHP 'Costner'ın peşine düştü

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, AKP'nin "Kevin Costner da Kürt açılımını destekliyor" sözlerinin peşine düştü. Costner'ın halkla ilişkiler temsilcisi ile iletişim kuran Vural, ünlü oyuncunun Kürt açılımıyla ilgili görüşünü açıklayıp açıklamadığını sordu; "Costner bu konuda hiçbir zaman bir yorumda bulunmadı" cevabını aldı.



AKP Genel Başkan Yardımcısı Edibe Sözen, "Kevin Costner, AKP Tanıtım ve Medya Başkanlığı ile temas kurarak, 'Türkiye'nin demokratikleşmesi ve insan haklarına verdiği değerin yeni bir ifadesi olan demokratik açılımı candan desteklediğini' söyledi. Demokratik açılım konusunda desteklerini dile getiren Costner'ı 3 Ekim'de AKP Büyük Kongresi'ne davet ettik. Ancak ünlü aktör Avrupa turnesinden dolayı çok arzu ettiği halde o tarihte Türkiye'ye gelmesinin mümkün olmadığını ifade etti" demişti.



Bu sözlerin peşine düşen MHP'li Vural, bugün bir basın toplantısı düzenledi ve Amerikalı oyuncu Kevin Costner'in açılımı desteklediğine yönelik AKP Tanıtım ve Medya Başkanlığı'nın yaptığı açıklamayı değerlendirdi.



Costner'in Uluslararası Halkla İlişkiler Temsilcisi ile telefon ve internet aracılığıyla iletişim kurduğunu anlatan Vural, Costner'in demokratik açılım konusunda görüşünü açıklayıp açıklamadığına ilişkin sorusuna e-posta olarak cevap geldiğini bildirdi.



İngilizce metni okuyan Vural, metinde "Sayın Costner'in Türkiye'yi ve Türk Milletini çok sevdiği, bu konuyla ilgili olarak Türkiye'nin iç politik meseleleri hakkında kendisini konuşmaya ehil addetmediği ve bu konuda hiçbir zaman bir yorumda bulunmadığının" ifade edildiğini söyledi.



Vural, "Sayın Costner'in hiçbir zaman bu tür konularda yorum yapmadığı belirtilmiş. Açıklanması gereken; Sayın Kevin Costner, AKP Tanıtım ve Medya Başkanlığıyla nasıl temasa geçmiştir. Birden bire heyecana gelmiş, telefonla aramış demokratik açılımı desteklediğini mi söylemiş?" diye sordu.



Oktay Vural, "Bu tip şeylerle milletimizi meşgul etmek, bu tip insanları kullanarak gerçekten toplumda farklı kanaatler uyandırma politikalarından vazgeçmeleri konusunda uyarıyorum. Candan destekliyormuş. Karşımızda Türk Milletine karşı bir psikolojik savaş yapan ve Türk Milletini bir tuzağa düşürmek isteyen bir senaryoyla karşı karşıyayız. Buna zaman zaman artistler dahil edilmek istenir, kamuflajlar yapılmak istenir, gözyaşları ambalaj kağıdı olarak kullanılabilir. Bunu, Türkiye'yi ucu belirsiz tuzağa sürükleyen bir senaryoyu, milli birlik ve kardeşlik projesi olarak yutturmak isteyenler olabilir. MHP olarak biz, kimin ne yapmak istediğini biliyoruz. Bir psikolojik savaşla Türk Milleti karşı karşıyadır. Bu psikolojik savaş içerisinde yurt dışında dünyaca tanınmış insanlar alet edilmektedir. MHP, bu tür tuzaklara hiçbir zaman alet olmayacaktır ve bu oyunları da bozacaktır" dedi.



Sınır ötesi operasyon tezkeresi



Vural, hükümete sınır ötesi operasyon için yetki veren tezkerenin süresinin bir yıl daha uzatılmasını öngören Başbakanlık Tezkeresinin dünkü oylamasına bazı AKP milletvekillerin katılmadığı söyleyen bir gazeteciyi de şöyle yanıtladı:



"Başbakan konuşmalarında etnik veya bölge milliyetçiliğine karşı olduklarını söylemesine rağmen, etnik ve bölge milliyetçiliği yaptıklarını ortaya koymuştur. Bu tabloda, AKP'nin bölgeci bir zihniyetle millete baktığını ortaya koymuştur. AKP'de ayrık bir takım düşüncelerin olduğu açıktır. Pek fazla bir şey beklemeye gerek yok. Çünkü, 'Öcalan'lı açılım yapılması gerektiğini' söyleyenler, TSK'nın silah bırakmasını, PKK'nın silahları alınarak Irak'ın kuzeyinde konuşlandırılmalarını isteyenler, AKP'nin içerisinde bulunmaktadır. Yadırgatıcı bir husus olarak görmüyorum. Milletvekillerinin bu tavrı, AKP'nin ortaya koyduğu bu politikanın unsurlarını ve mutabakat zeminini de ortaya koymaktadır. Bu tavır, AKP'nin kabul ettiği bir tavır olarak algılanmalıdır. AKP, özellikle Irak'ın kuzeyine asker gönderilmesine ayak sürmüştür. AKP, zaten TSK'nın operasyon yapmasını istemiyor. Silahları bıraktırmak istiyor, koruculara da silah bıraktıracağına göre, o tavır AKP'nin içindeki tavrın genel yansımasıdır."



Baykal'ın eleştirisi



CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın, Cumhurbaşkanı seçimine destek verdiği için MHP'ye yönelik eleştirilerinin hatırlatılması üzerine de Vural, "Bu Parlamentoda bulunmak suç mu? Milletimiz seçti ve biz buradayız. Parlamentoda bulunacağız ve irademizi kullanacağız. Millet bizi bunun için gönderdi. Biz de irademizi kullandık ve kendi adayımıza oy verdik" diye konuştu.



Vural, "O zaman bundan hareket edersek demek ki bugüne kadarki 7 yıllık iktidarın sorumlusu da Sayın Baykal mı acaba, Tayyip Erdoğan'ı Başbakan yaptığı için? Dolayısıyla 'TBMM'de bulunduk' diye şimdi AKP'nin bütün yanlış işlerine ortak mı olmuş oluyoruz? Parlamentoda olacağız, doğru bildiğimizi yapmaya devam edeceğiz. Acaba AKP'nin oylarını yüzde 34'lerden yüzde 47'lere çıkaran kimdir? Asıl buna bakmak gerekir. Hangi tartışmalar hangi e-muhtıralar AKP'nin değirmenine su kattı? İşte MHP'nin Meclise girişinden sonra AKP'nin oy düşüşündeki tablo MHP'nin varlığını ve etkin muhalefetini ortaya koymaktadır" dedi.