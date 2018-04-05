MHP, çocuk istismarının önlenmesine ilişkin komisyona önerilerini sundu

Nursima KESKİN/ANKARA, (DHA)- MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, çocuk istismarını önlemeye yönelik bakanlardan oluşan komisyona partisinin önerilerini sundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Deniz Depboylu, TBMM\'de düzenlediği basın toplantısında çocuk istismarının önlenmesine ilişkin bakanlar arasında kurulan komisyona sundukları önerileri açıkladı. Bugüne kadar ortaya çıkmış olan çocuğa yönelik cinsel istismar olaylarının çoğunun okullardaki rehber öğretmenler tarafından tespit edildiğini kaydeden Depboylu şöşle konuştu:

\"Evlerde, okullarda, çocukların yaşadığı veya çocuklarla ilişkili kurum ve kuruluşlarda, çocuklara yönelik gerçekleştirilen ihmal ve istismarın boyutlarını bilmediğimiz sürece, alacağımız önlem ve yapacağımız müdahaleleri etkili olarak planlama şansımız yoktur. Bugün Türk hukukunda temel sorun imam nikâhı kıyan kişilere ilişkindir. Aslında bu kişiler de cinsel istismar suçuna katılmış olup, ilgili yasa gereği onların da iştirak eden sıfatıyla yargılanması gerekmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı\'nın yayınlayacağı bir genelgeyle, bu kişilerin yasalara uygun davranmaları, aksi halde çocuk cinsel istismarının birer iştirakçisi olarak yargı uygulamalarında artık göz ardı edilmeyeceği içeriği yer almalıdır. Maalesef, Milli Eğitim Bakanlığı\'nın okullarda yürütülen rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri ile ilgili olarak çıkardığı son yönetmelik, rehber öğretmenlerin yapacakları çalışmalarda psikolojik danışmanlık hizmetlerinin niteliğini olumsuz yönde etkileyecek görev tanımlamalarıyla çocuklarımıza sunulacak yardımın kalitesini düşürmektedir.\"

Deniz Depboylu, çocuk istismarını önleme amacıyla bakanlar tarafından kurulan komisyona şu önerilerde bulundu:

\"Çocuk kavramı ve çocuklara yönelik cinsel istismar uluslararası sözleşmeler ışığında yeniden tanımlanmalıdır. Cinselliği içeren süreç, 18 yaşından küçük olan çocuk tarafından başlatılmış olsa bile; süreci devam ettiren yetişkini haklı yapmaz. Böyle bir mazeretle ceza indirimi uygulanmamalıdır. Sarkıntılık suçu mağduru, veli veya vasisi olmadan tek başına şikâyetçi olabilmelidir. Çocukların kendi aralarında veya yetişkin kişi veya kişilerle cinsel davranışlar içerisine girmesini sağlayan kişiler, cinsel istismar suçunu işlemiş kabul edilmelidir. Cezai ehliyet ile ilgili düzenlemeler tekrar gözden geçirilmeli, suçun tekrarını önleyebilmek için gereken önlemler ciddiyetle alınmalıdır. İletişim ve teknoloji imkânları kullanılarak cinsel istismar suçunun işlenebileceği dikkate alınarak, mevzuat yeniden düzenlenmelidir. Cinsel istismarın görüntü kaydının yapılması veya yayınlanması ayrı bir suç olarak veya ağırlaştırıcı sebep olarak düzenlenmelidir. Mağdurun tedavisi ve adli süreçlerde desteklenmesi yönünden devletin koruma ve gözetim yükümlülüğü de yasalarda düzenlenmelidir. Çocuğa yönelik cinsel istismar suçlarından sabıkalı olanların çocukla ilgili işlerde çalıştırılmaları yasaklanmalıdır. Kurumsal ortamlarda işlenen çocuk istismarı suçlarının örtülmesi, üstünün kapatılması gibi eylemlerde bulunan görevlilerin çocuk istismarına iştirakten veya ayrıca tahsis edilecek çocuk istismarı suçunu örtmek suçundan cezalandırılması gerekmektedir.\"