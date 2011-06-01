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Politika

MHP CİZRE İLÇE YÖNETİMİ BDP'YE GEÇTİ CİZRE (A.A)

01 Haziran 2011 16:51

-MHP CİZRE İLÇE YÖNETİMİ BDP'YE GEÇTİ CİZRE (A.A) - 01.06.2011 - MHP Cizre İlçe Başkanı Ramazan Mungan ile ilçe yönetim kurulu, partilerinden istifa ederek BDP'ye geçti. Mungan ve yönetim kurulu üyeleri, istifa dilekçelerini İlçe Seçim Kuruluna teslim ettiler; ardından toplu olarak BDP'ye katıldılar. BDP Cizre İlçe Başkanı Esat Malkoç, yaklaşık 7 yıldan bu yana MHP İlçe Başkanlığını yürüten Mungan ve arkadaşlarının, Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloğuna katılmak üzere verdikleri kararın kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Malkoç, ''Bugünleri çok uzun zamandır hayal ediyorduk ve hayalimiz gerçekleştiği için çok mutluyuz'' dedi. Mungan da Kürt halkının mücadelesinde yanlarında olmak için MHP'den istifa ederek BDP'ye katıldıklarını söyledi. Mungan, ''Birlik ve beraberlikten güç doğuyor. Bizler birlikte olduğumuz zaman güzel ve güçlü görünürüz'' diye konuştu.

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