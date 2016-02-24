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MHP Çanakkale İl Başkanı: Teşkilatı kapatma kararını internetten öğrendik

"Çalışmalarla bu kaos ortamının da atlatılacağından eminim"

24 Şubat 2016 23:38

Teşkilat kapatmalarının devam ettiği Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP), Çanakkale İl Başkanlığı ve Merkez İlçe Başkanlığı da kapatıldı. MHP Çanakkale İl Başkanı Ender Çerdik, kapatma kararını internetten öğrendiklerini söyledi. 

Cihan Haber Ajansı'nın (CHA) haberine göre,  MHP Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin, Çanakkale İl Başkanı Çerdik ve Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Taner Öztürk'ün görevden alındığı duyuruldu. Bunun üzerine yazılı bir açıklama yapan MHP Çanakkale İl Başkanı Çerdik, Çanakkale il başkanlığının ve merkez ilçe başkanlıklarının kapatıldığını internetten öğrendiklerini söyledi. 

Çerdik, "Alınan kararların partimize, ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Atanacak arkadaşlarımıza da başarılarda diliyorum. Ülkemizin ateş çemberinden geçtiği, ülkücü ve milliyetçilerin tarihi sorumluluklarının daha çok arttığı bu ortamda, tüm partili arkadaşlarımın sağduyulu çalışmaları sayesinde bu kaos ortamının da atlatılacağından eminim. Gelişmeler konusunda ileri ki günlerde daha kapsamlı bildirimlerde bulunacağım." dedi.

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