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Politika

MHP Çanakkale İl Başkanı; Gökçeada Belediye Başkanı'nın istifasını biz istedik

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- MHP Çanakkale İl Başkanı Hakan Pınar, Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin'in partiden istifasının ardından yazılı açıklama yaptı

03 Ekim 2017 12:49

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- MHP Çanakkale İl Başkanı Hakan Pınar, Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin\'in partiden istifasının ardından yazılı açıklama yaptı.
Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin\'in, MHP\'den istifa etmesini değerlendiren MHP İl Başkanı Hakan Pınar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
\"Bilindiği üzere Meral Akşener liderliğinde yeni kurulacak partinin parti programını yazmak üzere oluşturulan heyet, ulusal basınla paylaşılmıştır. Söz konusu heyetin içerisinde Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin\'in de isminin yer alması üzerine bugün kendisiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek söz konusu listede yer alan isminin bilgisi ve oluru dahilinde mi yazıldığı kendisine sorulmuş ve \'evet\' cevabı üzerine siyaseten bunun uygun olmayacağı, bir partinin üyesiyken, diğer bir partinin kuruluş aşamasında yer almanın siyasi etiğe uymayacağı ve bu sebeple kendisinden içinde yer aldığı sürecin doğal sonucu olarak Milliyetçi Hareket Partisi\'nden istifasını talep ettiğimizi ilettik. Talebimiz üzerine az önce bizi arayarak istifa kararı aldığını iletmiş olup, an itibarıyla Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin\'in partimizle herhangi bir ilişkisi kalmamıştır.\"

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