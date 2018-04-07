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MHP: Çalgı çengi olmasaydı daha iyi olurdu

"Niyet çalgılı çengili yapmak değildi, spontane gelişti"

07 Nisan 2018 00:50

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ünlü isimlerle birlikte Hatay'daki sınır karakoluna yaptıği ziyaretle ilgili  olarak "çalgı çengi olmasıydı daha iyi olurdu" değerlendirmesinde bulundu. 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta sonu çok sayıda ünlü isimle birlikte Hatay'daki sınır karakolunu ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuflaj giymesi ve ünlülerin geziye katılması CHP, HDP ve İyi Parti  tarafından sert bir şekilde eleştirilmişti.  

"Çalgı çengi olmasaydı daha iyi olurdu"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, CNN TÜRK yayınında ziyaretle ilgili olarak yapılan tartışmaların magazin olduğunu öne sürerek, "Niyet çalgılı çengili yapmak değildi, spontane gelişti ama olmasaydı iyi olurdu" dedi.

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