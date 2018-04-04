Hatay'a giden ünlülerden Kılıçdaroğlu'na cevap: Ziyaretten neden rahatsız olduğunu anlamakta güçlük çekiyoruz

Geçtiğimiz hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte, Hatay’daki Oğulpınar Sınır Karakolu’nu ziyarete eden ünlüler, kendilerine "rezil adamlar" nitelemesinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki göstirdi. Açıklamaları nedeniyle Kılıçdaroğlu'nu 'kınayan' ünlüler, "Ana muhalefet liderinin, askerlerimize moral vermek için sınıra giden sanatçıları ne amaçla tahkir ettiğini anlayamıyor ve söylemlerini kabul etmiyoruz" açıklamasında bulundular

TIKLAYIN-Kılıçdaroğlu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sanatçılarla yaptığı karakol ziyaretine tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Hatay'a giden ünlülere tepki gösterip "Afrin'de 52 şehidimiz var. 52 şehidimizin daha kanı kurumadı. Toplanmışlar bir grup davul zurna klarnet, şarkılar türküler… Bir ülkenin değeri vardır. Bulunduğunuz apartmanda bir kişi hayatını kaybetmişse televizyonu bile açmazsınız. Bu rezil adamlar ve onları oraya götüren adam yüreğin yetiyorsa bir Afrin şehidinin evinin bulunduğu sokaktan geç bir de yaylalar türküsünü söyle" açıklamasında bulunmuştu.

İbrahim Tatlıses ve Sibel Can'ın da aralarında bulunduğu sanatçılar yazılı bir açıklama yaparak Kılıçdaroğlu'nu kınadı.

İbrahim Tatlıses, Sibel Can, Yavuz Bingöl, Cengiz Kurdoğlu, Mustafa Sandal, Coşkun Sabah, Ahmet Şafak, Esat Kabaklı, Alişan, Seda Sayan, Altay, Deniz Seki, Arif Susam, Hande Yener, Muazzez Ersoy, Şafak Sezer, Hülya Koçyiğit, Elif Buse Doğan, Hakan Peker, Serkan Çağrı, Elif Karlı, Burcu Kıratlı, Emel Müftüoğlu, Ceyhun Çelikten, Necati Şaşmaz, Cahit Kahyaoğlu, Osman Albayrak ve Ümit Yılmaz'ın imzasının bulunduğu açıklama şöyle:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamaları en güçlü biçimde kınıyoruz.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu bir partinin genel başkanının, Afrin’de terör örgütleriyle göğüs göğüse çarpışırken silah arkadaşlarını kaybeden kahraman askerlerimize yönelik bir ziyaretten neden rahatsız olduğunu anlamakta güçlük çekiyoruz.

Ana muhalefet liderinin, askerlerimize moral vermek için sınıra giden sanatçıları ne amaçla tahkir ettiğini anlayamıyor ve söylemlerini kabul etmiyoruz. Bu vesileyle Sayın Kılıçdaroğlu, bölgeye gitmekten neden imtina ettiğini Türk milletine açıklamalıdır.

Ordumuzla ve milletimizle bir bütün olmaktan gurur duyan sanatçılar olarak Sayın Kılıçdaroğlu’nun hakaret içeren açıklamalarını kabul etmiyor, kamuoyunun takdirine sunuyoruz."