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Politika

Gözaltına alınan MHP Çağrı Heyeti Başkanı serbest bırakıldı

Ayhan Erel, 'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı

28 Temmuz 2016 18:14

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan MHP’nin Olağanüstü Kurultay Çağrı Heyeti başkanlığını yapan eski Aksaray İl Başkanı Ayhan Erel serbest bırakıldı.

Ankara 12’nci Sulh Hukuk Mahkemesi, geçen nisan ayında MHP’nin kurultayının yapılabilmesi için ’Kurultay Çağrı Heyeti’ oluşturdu. O dönem çağrı heyetinin başkanlığına atanan eski MHP Aksaray İl Başkanı Avukat Ayhan Erel ile yine daha önce il başkanlığı yapan avukat Davut Menki ve avukat Cihat Satılmış, 'FETÖ/PDY' soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.

Ayhan Erel, geçen şubat ayında MHP MYK tarafından Aksaray il teşkilatı kapatılarak görevden alınmıştı.

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