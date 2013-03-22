MHP Bursa'dan başlayarak dokuz ilde miting düzenleyecek

MHP lideri Devlet Bahçeli, cumartesi günü Bursa'da miting düzenleyerek Abdullah Öcalan'ın mektubu ile ortaya konan çözüm sürecine yönelik tepkisini ortaya koyacak. Bahçeli miting öncesinde teşkilatına 'Çatışmaya fırsat vermeyin,fitneye itibar etmeyin' çağrısında bulundu.

MHP lideri Bahçeli, Cumartesi günü Bursa’dan başlayıp 9 ayrı kentte yapılacak olan mitingler için genelge yayınladı. Genelgede, “Anlaşılmaktadır ki, AKP ve etnik temelli bölücü ortakları, partimizin açık hava toplantılarını sabote etmek, gözden düşürmek, karartmak için elinde gelen çabayı gösterecektir. Alınan duyumlar, ortaya çıkan gerçekler ve gelişmelerin istikameti buna işaret etmektedir. Bu itibarla, partimizin tüm teşkilat başkan ve yöneticileri aşağıda belirtilen hususlara azami derecede dikkat ve riayet edeceklerdir” denildi. Bahçeli'nin 7 maddelik genelgesi şöyle:

1–Kimden gelirse gelsin, çatışma, çekişme ve hizip iklimi oluşturmaya teşebbüs edenlere fırsat verilmeyecek; kavga çıkarmaya, ara bozmaya, dedikodu imaline ve fitne mimarisine heveslenenlere itibar edilmeyecektir. Bu çerçevede gerekli tedbirler üst seviyede alınacak, komploculuğu meslek edinen, provokatörlüğü kariyer ve geçim kapısı olarak gören kendini bilmezlerle ilgili gerek adli, gerekse de kolluk güçleri nezdinde lazım gelen girişimler eksiksiz yerine getirilecektir.



2–Açık hava toplantılarımızın güvenli, seviyeli ve esenlik içinde yapılabilmesi için her düzeyde uyanık ve şuurlu hareket edilecek, içimize sızarak ortalığı karıştırmaya ve duygularımızı kışkırtarak taşkınlık çıkarmaya niyetlenenlere fırsat verilmeyecektir.

3- AKP’nin kamu gücünü kullanarak açık hava toplantılarımızı tahrip etmeye, zorluk çıkarmaya ve yapay engellerle heyecanları törpülemeye çalışacağı gözlerden uzak tutulmamalıdır. Hükümetin bu konuda da sicilinin karanlık olduğu, siyasi kundaklamada rakipsiz bir konumda bulunduğu açık, yalın ve somut gerçekler arasındadır. Bu maksatla, herhangi bir olumsuzluk karşısında tüm demokratik imkânlar sonuna kadar kullanılacak, mitinglerimizi anlamsızlaştırmaya, değersizleştirmeye ve küçültmeye kalkışan kim olursa olsun tepkisiz ve duyarsız kalınmayacaktır.

4-Bilhassa açık hava toplantılarımızda görev alacak parti görevlilerimiz mutlaka eğitimden geçirilecek, uyum ve koordinasyon içinde hareket etmeleri temin edilecektir.

5-Bunların yanında, mitinglerimizin düzen, intizam, insicam ve coşku içinde geçmesi amacıyla, kısır polemiklerden kaçınılacak, sataşma, karşılıklı atışma ve söz düellolarından mutlaka uzak durulacaktır Her şart altında, kuşkulu tiplerin, ajitasyona niyetlenmiş kişilerin tespiti yapılacak ve ilk etapta güvenlik görevlileri konudan haberdar edilecektir.

6- Açık hava toplantılarımız esnasında, akılları karıştırmaya yeltenenlere, çirkefçe hareket edenlere, huzur ve heyecanı köreltmeye cüret edenlere, soğukkanlı ve sorumlu müdahaleler yapılarak miting alanından çıkarılmaları sağlanacaktır.



7- Açık hava toplantılarımızın yapılacağı alanlarda Genel Merkez tarafından belirlenmiş ve sınırları çizilmiş flama, afiş, bayrak ve pankart dışında herhangi bir materyal kullanılmayacaktır.