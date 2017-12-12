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Ekonomi

MHP: Bitcoin borsası kurulsun

Bitcoin, Türkiye'deki bazı eczane, perdeci, helal market, otel, inşaatçı ve gözlükçülerde de geçiyor

12 Aralık 2017 10:08

MHP, Kripto para piyasasının en çok yatırım alan üyesi olan Bitcoin hakkında rapor hazırladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun hazırladığı raporda, dünyadan geri kalmamak adına Türkiye'de kripto para sistemi hakkında yasal mevzuat çalışmalarına bir an önce başlanması gerektiği ifade edildi.

Raporda, “Ülkemizde hizmet verecek bir Bitcoin borsası ve bu alanı düzenleyen bir mevzuat ile pazarda ön alınabilecek” görüşüne yer verildi.

Dünyada 5.8 milyon kullanıcının kripto para kullandığı belirtilen raporda, şunlar kaydedildi:

“Halen Türkiye’de çok sayıda işletme kripto para ile ödeme kabul etmekte, Bitcoin tarzi kripto para birimlerini kullanan müsterilerin sayısı artmaktadır. Mevzuatımızda kripto paralarla ilgili herhangi bir söylem bulunmadığı ve kripto paralar kullanılarak vergi kaçırma, kara para aklama gibi yasadışı işler yapılmadığı sürece kripto para kullanımı yasal olduğu söylenebilecektir. Bu nedenle Türkiye’de kripto paralar ile alışveriş yapmak, al-sat yaparak yatırım yapmak ve madencilik yaparak kripto para üretmek Türkiye’de henüz suç kapsamında değildir.”

Eczanede geçiyor!

Raporda, Türkiye piyasalarında ‘Bitcoin kullanılan’ bazı işletmelerden de örnek verildi. Buna göre Bitcoin, Türkiye’deki bazı eczane, perdeci, helal market, otel, inşaatçı ve gözlükçülerde de geçiyor.

Şikago Borsası kripto takılıyor

Bictoin, sermaye piyasaları açısından kritik bir dönemici daha geçti. Dün Şikago’nun Opsiyon Borsası dünyada Bitcoin’le vadeli işlem yapmaya başlayarak bir ilke imza attı. Bitcoin’in borsa tarafından işleme konması meşruluğuna atılan ilk adım olarak değerlendiriliyor. Gerek sanal alışveriş ve ev satış işlemlerinde, gerek ATM’lerde kullanıma başlayan Bitcoin’in fiyatı geçen hafta 17 bin doları görerek tüm zamanların zirvesini test etmişti.

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