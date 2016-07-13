MHP: Binali Yıldırım bu konulara girerse "in Ali" diyebilirler!

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Başbakan Binali Yıldırım'ın "Zulme uğramış evsiz kalmış insanlara bakmamayı birileri kendisine yakıştırabilir ama bizler bunu asla kabul etmeyiz. Aziz milletin hiçbir ferdi de bunu hoş karşılamaz. Hiçbir vatandaşımız bu vicdanlığı onaylamaz. HDP ile MHP temsilcileri bile bu konuda aynı şeyleri söylüyor" ifadesini eleştirdi. Büyükataman, "Kendisine lafımız yok, konuşmayı yazıp önüne koyanlara desin ki biz Bursa’da da Eskişehir’de de Hakkari ve Diyarbakır’da da Türkoğlu Türküz. Binali Yıldırım’a tavsiyemiz bu konulara çok girmemesidir. Bir anda kendisine de 'İn Ali' diyebilirler" diye konuştu.

Habertürk'te yer alan habere göre; Yıldırım'ın konuşmasında, "Bursa'da Boşnak, Mardin'de Arap, Eskişehir’de Tatarız. Bu çeşitlilik bizim zenginliğimizdir. Suriyelilere vatandaşlık konusunda ileri geri konuşuyorlar." dediğini belirten Büyükataman, şu görüşlere yer verdi:

"Bursa, taşıyla toprağıyla, ruh ve mana alemiyle zerre zerre milletimizle iç içe geçmiş, milletimizle yeniden şekillenmiş bir şehrimizdir. Bursa, Türk milletinin tarihindeki Semerkand’ı, Merv’i, Kaşgar’ı Anadolu’ya taşıma projesidir.

Bursa’daki Boşnak kardeşlerimiz de vardır, ancak Bursa’da kimse kimseye sen Boşnak mısın, Arnavut musun diye sormaz. 'Eskişehir’de Tatarız.' cümlesindeki cehalet ise başlı başına bir tez konusu olur. Tatar nedir, kime denir önce onu öğrenin. Tatarlar öz be öz Türk çocuklarıdır. AKP’ye kadar, Türk tarihinde etnik ve mezhep kazısı yapmak hiç kimsenin hatırına gelmemişti."

- "Konuşmayı yazıp önüne koyanların metinlerini okuyor"

İsmet Büyükataman, Başbakan Yıldırım'ın, "konuşmayı yazıp önüne koyanların metinlerini okuduğunu" savunarak, metni hazırlayanlara tepki gösterdi.

Büyükataman, "Kendisine lafımız yok, konuşmayı yazıp önüne koyanlara desin ki biz Bursa’da da Eskişehir’de de Hakkari ve Diyarbakır’da da Türkoğlu Türküz. Binali Yıldırım’a tavsiyemiz bu konulara çok girmemesidir. Yoksa bir anda kendisine de 'İn Ali' denilebilecektir." ifadesini kullandı.

Oy hesabı

Suriyelilere vatandaşlık verilmesinin oy amacıyla yapılacağını iddia eden Büyükataman, şunları kaydetti:

"Suriye’deki iç savaş şartlarından dolayı ülkemize sığınanlara elbette gönlümüzü açalım, ekmeğimizi paylaşalım. İnsani yardım ve desteğimizi verelim. Bunlara bir diyeceğimiz yoktur. Ancak Suriyelilerin Türk vatandaşlığına alınmaları konusunu oy hesabıyla gündeme getirmek ülkenin geleceğini düşünmemektir.

Suriyelilere vatandaşlık verilmesi Türkiye’de yeni etnik sorunların doğması anlamına gelecektir. Buna da kimsenin hakkı yoktur. Siyasi düşünce ve parti rozeti farklılığına bakmadan vatanını ve milletini seven herkesi Türk vatandaşlığı konusunda demokratik itirazını göstermeye çağırıyoruz.

Türkiye’nin milli birliği ve bütünlüğü dil, soy ve din unsurlarını aşan tarihi bir olgudur. Tüm Türk vatandaşları Türk milleti kimliğinde bütünleşmiştir. Devletin temel unsuru olan tek millet olgusu, bütün bu unsurların iştirakiyle vücut bulmuştur. Türk vatandaşları, millet bilinciyle ve Türk milletinin eşit fertleri olarak Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuşlardır. Devletimizin temelinde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını birleştiren ortak tarih ve mukadderat bilinci ve duygusunun oluşturduğu milli bağ ve milli değerler yatmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti devleti tektir, ülkesi ve milleti birdir."