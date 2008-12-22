MHP belediye başkan adaylarını açıkladı

MHP, bazı seçim çevrelerinde daha belediye başkan adaylarını belirledi



MHP'den yapılan yazılı açıklamada, MHP'den aday olmak üzere başvuruda bulunan aday adaylarıyla ilgili genel merkezde oluşturulan "Ön Değerlendirme Kurulu"nca yapılan inceleme ve değerlendirmelerin Başkanlık Divanı'nda görüşüldüğü, bunlardan bazılarının belediye başkan adayı olmalarının uygun görüldüğü ifade edildi.



Buna göre parti, Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Çorum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Konya, Malatya, Kütahya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sinop, Sivas, Uşak, Aksaray, Kırıkkale, Iğdır, Osmaniye ve Düzce'ye bağlı 135 ilçe ve beldede belediye başkan adaylarını belirledi.



Adıyaman'da Mehmet Gürlevik, Kırıkkale'de İhsan Kayalak, Iğdır'da Ali Ekber Yeşil, Ankara Çankaya'da Sami İşel, Elmadağ'da Zeki Yağdıran, Keçiören'de Şükrü Şahin, Mamak'ta Mehmet Çevik, Yenimahalle'de Yaşar Yıldırım MHP'nin kesinleşen bazı belediye başkan adayları oldu.

