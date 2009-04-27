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MHP bedelli askerlik için kanun teklifi hazırladı

MHP'li Çalış, 1983'ten önce doğanların, bedelli askerlik uygulamasından yararlanmasını sağlayan kanun teklifi verdi

27 Nisan 2009 03:00

MHP Karaman Milletvekili Hasan Çalış, 1983 yılından önce doğanların, "bedelli askerlik" uygulamasından yararlanmasına olanak sağlayan kanun teklifi hazırladı.

Çalış ve 4 arkadaşının imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan kanun teklifine göre, 1 Ocak 1983 tarihinden önce doğan yükümlüler, 7 bin 500 dolar ödemeleri halinde Genelkurmay Başkanlığınca belirlenecek birlik ve kurumlarda temel askerlik eğitimlerini yapmaları şartıyla askerlik hizmetlerini yerine getirmiş sayılacak.

31 Mart 2009 tarihinde 40 yaşını tamamlamış olanlar ise 15 bin dolar ödemeleri halinde temel askerlik eğitime tabi tutulmayacak.

"Bedelli askerlik" uygulamasından elde edilecek gelir, Türk Silahlı Kuvvetlerinin acil ihtiyaçlarının karşılanması ve ekonomik krizi önlemek için yapılacak her türlü harcamanın finansmanında kullanılacak. (aa)

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