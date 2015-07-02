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Politika

'MHP Baykal'a destek vermeyince AKP'li mi oluyor?'

Ümit Özdağ CHP'ye Twitter üzerinden yanıt verdi

02 Temmuz 2015 00:16

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık seçiminin dördüncü turunda AKP'li İsmet Yılmaz'ın seçilmesinden MHP'yi sorumlu tutan CHP'ye, ilk yanıt MHP Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ'dan geldi. Özdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "MHP, CHP'den İhsanoğlu'na destek istiyor, CHP vermiyor. CHP, MHP'den Baykal için destek istiyor. MHP destek vermeyince AKP'yi desteklemiş oluyor. CHP neden Cumhurbaşkanlığı için desteklediği İhsanoğlu'nu desteklemiyor da Erdoğan ile görüşerek adaylık açıklayan Baykal'ı destekliyor?" dedi.

Özdağ Twitter'dan yaptığı açıklamasında "MHP'nin CHP'den destek istemesi gayrimeşru/önemsiz, CHP'nin MHP'den destek istemesi önemli ve meşru mudur?, Cumhurbaşkanlığı için yeterli gördüğü aday olan İhsanoğlu'nu CHP neden TBMM Başkanlığı seçiminde desteklememiştir?" sorularını sorarak; "MHP'ye İhsanoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı için CHP önermişti. Şimdi MHP, İhsanoğlu'na TBMM başkanlığı için destek istedi ancak alamadı." tepkisini gösterdi.

Özdağ'ın Twitter'dan paylaştığı mesaj şöyle:

 

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