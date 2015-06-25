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Politika

MHP, başkanvekilliği için Akşener'i seçmedi

Başkanvekilliği için İstanbul Milletvekili Meral Akşener'in yerine Trabzon Milletvekili Koray Aydın belirlendi

25 Haziran 2015 00:08

MHP, Meclis Başkanvekilliği için İstanbul Milletvekili Meral Akşener'in yerine Trabzon Milletvekili Koray Aydın'ı belirledi. Ekmeleddin İhsanoğlu’nun Meclis Başkanı adayı olarak belirlendiği MHP’de, başkanvekili olarak seçimler öncesinde bu görevi yürürten Akşener yerine Aydın tercih edildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçimlerden sonra "Meclis Başkanı adayı olarak için İhsanoğlu’nun veya Meral Akşener’in adı söyleniyor?" şeklindeki soruya sert tepki göstermiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Meclis Başkanlığı için bizim çok tasvip ettiğimiz bir şahıs olursa buna tavrımız farklı olur. Böyle bir kişi olmadığı takdirde diğer partilerin çıkarttığı adaylar yerine kendi adayımızı çıkartırız, oylamaya öyle gireriz. O Twitter’daki isimler şansını kaybedenlerdir. (Meral Akşener’in ismi geçiyor ama...sorusu üzerine) Öyle şey olmaz. Ben bu kadar net ifade ediyorum. MHP’de baştan sona hep Meral Akşener, Meral Akşener vardır demek edepsizliktir, partiye hakarettir. Şimdi 53’tük 80 olduk. Kim bilir içlerinde ne cevherler var. Zannediyorum başkanvekilliğini de kaybetti."
 

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