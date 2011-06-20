MHP başkanlık divanında ilk kadın

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Genel Sekreter Büyükataman

Teşkilatlar Semih Yalçın’a

Kaset olayları nedeniyle dokuz başkanlık divanı üyesini kaybeden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partinin yeni vitrinini oluşturdu. Cihan Paçacı’dan boşalan Genel Sekreterlik görevine Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ı getirilirken, partinin 42 yıllık tarihinde ilk kez divana bir kadın üyeyi de atandı. Bahçeli, Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’e Genel Başkan Yardımcılığı görevi verdi.MHP Lideri, dün yaklaşık bir saat süren Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında yeni kurmaylarını belirledi. Genel Başkan Bahçeli başkanlığında parti genel merkezinde toplanan MYK’da ilk olarak istifalar sonucunda boşalan yerlere yedek üyelerden atama yapıldı.Partinin yeni genel sekreteri daha önce “Siyasi İşler, Parlamento ve Hükümet ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı” görevini üstlenen Büyükataman oldu. Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi, İdari Bilimler Enstitüsü mezunu olan Büyükataman müteahhitlik yapıyordu. MYK üyeleri Muzaffer Çakmaklı ile Abbas Bozyel de Genel Sekreter Yardımcısı pozisyonunda parti yönetiminde yer alacak.Bahçeli, kurmayları arasına ilk kez bir kadına yer vererek partisinde tarih de yazdı. Eskişehir’den milletvekili seçilen MYK üyesi Ruhsar Demirel, Recai Yıldırım’dan boşalan Kadın ve Aileden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenecek. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Demirel, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Halk Sağlığı doktorası yaptı. Demirel, duygularını “Parti tarihinde başkanlık divanında yer alan ilk kadın üye olmaktan dolayı mutluyum; ama sorumluluğum büyük” diyerek aktardı.Bahçeli, istifaların ardından partide kalan altı divan üyesinden Semih Yalçın, Faruk Bal, Münir Kutluata ve Tunca Toskay’a yine Genel Başkan Yardımcılığı görevini vererek yola devam etme kararı aldı. MHP’nin Başbuğ’u Alparslan Türkeş’in oğlu olan ve bir dönem başkanlık yarışına katılarak kaybeden Tuğrul Türkeş de Genel Başkan Yardımcısı olarak başkanlık divanına seçildi. Ankara Milletvekili olan ve kardeşi Ahmet Kutalmış da Ak Parti’den milletvekili seçilen Türkeş, 2007’de Bahçeli’nin çağrısıyla partiye geri dönmüştü. İlahiyat Profesörü Mustafa Erdem, Mevlüt Karakaya, Emin Haluk Ayhan, Sadir Durmaz, Reşat Doğru ve Hamit Ayanoğlu da partide yeni genel başkan yardımcılığı görevini üstlenecek isimler oldu.Türkeş, Türk dünyası ve uluslararası ilişkilerden, Semih Yalçın, teşkilatlardan, Reşat Doğru, siyasi işler ve parlamentodan, Emin Haluk Ayhan Ar-Ge’den, Mevlüt Karakaya mali işlerden, Sadir Durmaz yerel yönetimlerden, Hamit Ayanoğlu mesleki ve sivil toplum kuruluşlarından, Mustafa Erdem Parti İçi Eğitim ve Siyaset Okulu’ndan, Faruk Bal hukuk ve seçim işlerinden, Tunca Toskay medya, tanıtım ve halkla ilişkilerden, Münir Kutluata ise ekonomik ve sosyal politikalardan sorumlu olacaklar.