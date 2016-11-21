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MHP Başkanlık Divanı anayasa değişikliğini ele aldı: Zarfa değil, mazrufa bakarız

MHP Başkanlık Divanı toplantısında, anayasa değişiklik teklifi ve başkanlık sistemi ele alındı

21 Kasım 2016 23:05

MHP'de Devlet Bahçeli başkanlığında yapılan Başkanlık Divanı toplantısında, anayasa değişiklik teklifi ve başkanlık sistemi ele alındı. Bahçeli, AKP'nin teklifiyle ilgili, divan üyeleriyle görüş alışverişinde bulundu.

Toplantının ardından açıklama yapılmadı. Divan toplantısında, gündemdeki konuların yanı sıra anayasa değişiklik teklifinin ele alındığı öğrenildi. Genel Başkan Bahçeli, AKP'den geçen hafta gelen taslak ve hukukçularının çalışmalarını divan üyeleriyle değerlendirdi.

"Tepki çektiği için başkan değil, yetkili cumhurbaşkanı olarak getirilen teklif"in ana hatları üzerinde konuşulan toplantıda, MHP'nin üniter yapı ve "Anayasa'nın ilk dört maddesinin ruhunda yatan anlayış" konusundaki hassasiyetlerine bir kez daha dikkat çekildi. MHP'nin, "zarfa değil mazrufa baktığı için devleti yönetme yetkisinin başbakandan cumhurbaşkanına geçmesine yönelik bir eleştirisi olmadığı" belirtilen toplantıda, "cumhurbaşkanının devleti yönetirken yapacağı eylemlerinin şeffaf, denetlenebilir ve hesap verebilir olması"nın önemine işaret edildi.

Toplantıda, büyük yetkilerle donatılan cumhurbaşkanının, yetkilerini kötüye kullanması durumunda soruşturma başlatılabilmesi için, 330 ve Yüce Divan'a sevk için 367 sayısının önemi de vurgulandı.

Bahçeli'nin yarın TBMM parti grubunda yapacağı konuşmada, söz konusu teklife de değinmesi bekleniyor. 

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