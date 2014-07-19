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MHP: Başbakan İsrail'e lanet okurken oğlu gemileriyle yük taşıyor

Oktay Vural: Gemicikleriniz İsrail limanlarında harıl harıl ticaret yapıyor. Kuzey Irak’tan Gazze’yi vuran uçaklara yakıt taşıyorsunuz

19 Temmuz 2014 17:49

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın İsrail’in Gazze’ye yönelik düzenlediği kara operasyonuyla ilgili sözlerini eleştiren MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, “Gemicikleriniz İsrail limanlarında harıl harıl ticaret yapıyor. Kuzey Irak’tan Gazze’yi vuran uçaklara yakıt taşıyorsunuz. Kızınızı Gazze mitingine İsrail konsolosluğunu protestoya yollarken, mahdumunuzun gemicikleri İsrail’e harıl harıl yük taşıyor” dedi.

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, İsrail’in çoluk çocuk demeden yaptığı kıyımı kınadıklarını söyledi.

Başbakan Tayyip Erdoğan mitinglerde lanet okurken oğlunun gemileriyle İsrail’e yük taşıdığını belirten Vural, şöyle konuştu: “Siz kimi kandırıyorsunuz? Gemicikleriniz İsrail limanlarında harıl harıl ticaret yapıyor. Kuzey Irak’tan Gazze’yi vuran uçaklara yakıt taşıyorsunuz. Kızınızı Gazze mitingine İsrail konsolosluğunu protestoya yollarken, mahdumunuzun gemicikleri İsrail’e harıl harıl yük taşıyor.”

 

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