-MHP BARAJ SÖYLEMLERİNE TEPKİLİ AKSARAY (A.A) - 03.04.2011 - MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ekici, barajı geçememe gibi bir dertlerinin olmadığını, iktidar adayı bir parti olduklarını söyledi. Ekici, 68 Aksaray Gazeteciler Cemiyeti ziyaretinde, Türkiye'de insanların sağduyuyu kaybettiğini, bu yüzden de doğru kararların alınamadığını ileri sürerek, ''Bizden sonraki kuşağı kaos bekliyor. Bu kaosu kırmak için sağduyuya ihtiyacımız var. Bu seçim, doğru karar alma zamanıdır'' dedi. MHP olarak popülerlik peşinde hiç koşmadıklarını ifade eden Ekici, ''6 aylık ya da 1 yıllık menfaatlerin veya ülkeye zarar verecek olguların peşinden gitmedik. Bizim popülerlikle işimiz olmaz. 'MHP barajı geçemez' gibi söylemler, tamamen spekülasyondur. MHP'nin barajı geçememe gibi bir derdi yoktur. MHP, iktidar adayı bir partidir.'' Ekici, daha sonra Kültürpark Düğün Salonu'nda düzenlenen partisinin aday adayı tanıtım toplantısına katıldı.