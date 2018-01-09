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Politika

MHP, Balıkesir'de 3 ilçeye yeni başkan ve yönetim atadı

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR MHP İl Başkanı Suat Par, bugün parti binasında yaptığı basın toplantısında Bigadiç, Erdek ve Savaştepe ilçelerine yeni başkan ve yönetim kurulu üyelerinin atandığını açıkladı

09 Ocak 2018 20:51

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR MHP İl Başkanı Suat Par, bugün parti binasında yaptığı basın toplantısında Bigadiç, Erdek ve Savaştepe ilçelerine yeni başkan ve yönetim kurulu üyelerinin atandığını açıkladı.
İl Başkanı Suat Par, MHP Genel Merkezi’nin 19 Temmuz 2017’de Balıkesir’in 3 ilçe yönetimini görevden aldığını hatırlatarak, Savaştepe ilçe başkanı Osman Zengin, Erdek ilçe Başkanı Fatih Bağcı ve Bigadiç ilçe Başkanı Emine Aygül’e, kurucu yönetim kurulu yetki belgelerini verdi. Par yeni başkanlar ile yönetim kurulu üyelerine başarı dileyip şunları söyledi:
“Tüzüğümüzün 52 ve 54’üncü maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden Merkez Yönetim Kurulu ve Başkanlık Divanı’nın kararlarıyla 3 ilçemize yeni yönetim atandı. Yeni görev alan arkadaşlarımızın partimize en üst düzeyde hizmet vereceklerine inancım tamdır. Biz Balıkesir’de yeni ve görevleri devam eden, liyakatli, başarılı, sadakatli ve kabiliyetli arkadaşlarımızla 30 Mart 2019 seçimlerine programlı bir şekilde hazırlanıyoruz. 2019 seçimleri ilimizde ve ülkemizde, MHP’nin en başarılı olduğu bir yıl olacak. Bu inançla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bugün gelinen noktada liderimiz Devlet Bahçeli’nin ne kadar haklı olduğu ortaya çıkmıştır. Küresel  güçler ve yerli işbirlikçileri tarafından devletimiz sıkıştırılarak zor durumda bırakılmak istenmektedir. Liderimiz Bahçeli’nin duruşu, Alpaslan Türkeş’in devletçi  bir duruş sergilediği gibi bir duruştur. Devletin yanında olduğumuzu söylüyoruz. Devlet Bahçeli, 16 Nisan referandumunda oluşan birlik beraberlik ruhunun devam ettirileceğini, bunun yanında 15 Temmuz FETÖ kalkışmasından sonra açılan yeni bir yol, yeni bir kapıyla 7 Ağustos\'ta yapılan Yenikapı Mitingi ruhunun devam ettirileceğini kaydetti. Dolayısıyla hiç kimsenin buna alternatif ve farklı fikir oluşturmaya gayret etmemesini, referandum neticesinde ortaya çıkan yüzde 51 ve yüzde 49 oranındaki blokların, özellikle CHP ve diğer yapılar tarafından oluşturulan bloklara karşı, AK Parti’nin yanında yer alınması gerektiğini söyledi. Ülkenin beka problemi ortadan kalkana kadar devletin yanında olacağımızın beyanının bir kez daha liderimizin uhdesinde biz de tekrarlıyoruz.”

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