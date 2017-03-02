MHP: Bahçeli, 'kılıç artığı' diyerek Alevileri kastetmedi

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, partisinin son grup toplantısında genel başkan Devlet Bahçeli’nin “kılıç artığı" ifadesini gündeme getiren CHP’li Tahsin Tarhan’a yanıt vermek için çıktığı Meclis Genel Kurul kürsüsünde "Aleviler bu toprakların sahibidir, asıl sahibidir, bu vatanın sahibidir. Bunlar için Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'nın hiçbir şekilde böyle bir ifade kullanması söz konusu olamaz. Onlara "kılıç artığı" ifadesi kullanılması hiçbir şekilde doğru değildir ve bu ifade onlara karşı da kullanılmış bir ifade değildir” dedi.

MHP Grup Başkanvekili Usta’nın tutanaklara geçen Genel Kurul konuşması şöyle.

Şimdi konu şu: Birkaç gündür bu Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi Milliyetçi Hareket Partisiyle ilgili bazı değerlendirmelerde bulunuyor. Mesela bunlardan bir tanesi, diyor ki: "AK PARTİ açısından MHP iki ucu keskin bıçak çünkü AK PARTİ'nin çok önemli bir Kürt seçmeni var. Kürtlerden oy alan iki parti var, biri HDP, biri AK PARTİ."

Daha sonra da çıtayı biraz daha yükselterek "AK PARTİ önemli oranda Kürt seçmene sahip olduğu için MHP'yle mesafesinde dikkatli olması lazım." gibi, böyle tamamen ayrıştırmaya yönelik, bin yıllık kardeşliği bozmaya yönelik ve Milliyetçi Hareket Partisini Kürt düşmanı göstermeye yönelik değerlendirmelere ilişkin bir eleştiride bulunuyor Sayın Genel Başkan grup konuşmasında.

Şimdi burada ifade edilen şey, hani "kılıç artığı" ifadesi, bir defa, nedir diye kılıç artığı ben de baktım. "Kılıç artığı" ifadesi, Türk tarihinde savaş ve fetihlerden sonra geride kalan zevata verilen bir isim, bir tanımlama. Bunu bazen de böyle, bir soykırım şeklinde de kullanıyorlar. Hiç öyle bir şey değil. Savaş ve fetihten sonra geride kalanlar için bir tanımlama, sosyolojik bir ifade. Hiçbir zaman bu ifade Alevilere karşı da kullanılmış değildir.

Bakın, burası çok önemli: Aleviler bu toprakların sahibidir, asıl sahibidir, bu vatanın sahibidir. Bunlar için Milliyetçi Hareket Partisinin Genel Başkanının hiçbir şekilde böyle bir ifade kullanması söz konusu olamaz. Bizim buradaki kastımız yani ayrıştırmak, birilerini dışlamak, birilerine bir şeyler ifade etmek değil, tam tersine, kardeşliği pekiştirmeye yönelik olarak söylenmiştir ve Milliyetçi Hareket Partisini herhangi bir etnik kökenli vatandaşımızın düşmanı gibi göstermeye yönelik yapılan şiddetli bir eleştiridir. Dolayısıyla, bu bağlamından koparılmıştır. Bunu düzeltmek lazım.

Tekrar söylüyorum: Aleviler bizim kardeşlerimizdir, Aleviler bu toprakların sahipleridir. Onlara "kılıç artığı" ifadesi kullanılması hiçbir şekilde doğru değildir ve bu ifade onlara karşı da kullanılmış bir ifade değildir.