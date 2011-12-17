-MHP Antalya Milletvekili İrbeç partiden ihraç edildi ANKARA (A.A) - 17.12.2011 - MHP Antalya Milletvekili Yusuf Ziya İrbeç, partiden ihraç edildi. MHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Disiplin Kurulu Mehmet Nacar başkanlığında toplandı. MHP Genel Başkanlığının 22 Ekim 2011 tarihinde tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk ettiği Antalya Milletvekili Yusuf Ziya İrbeç'in durumunu görüştü. Oluşturulan tahkikat heyetinin çalışmalarını tamamladığı ve araştırılacak hususun kalmadığı belirtilen açıklama şöyle: ''Disiplin Kurulumuz bugün yapmış olduğu toplantıda, Antalya Milletvekili Yusuf Ziya İrbeç'in parti tüzüğünün 11. maddesinin a, b, c ve e fıkralarında belirtilen görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyerek, parti tüzüğünün 78. maddenin 4. fıkrasının c, e, h ve i bentlerinde ifade edilen fiilleri işlediği, bu fiillerin sübut bulduğu ve kesin çıkarma cezasını gerektirdiği, bu sebeple Antalya Milletvekili Yusuf Ziya İrbeç'in MHP'den kesin çıkarma cezasıyla tecziyesine karar vermiştir.''