T24 LogoT24 Logo
Politika

MHP Antalya Milletvekili İrbeç partiden ihraç edildi ANKARA (A.A)

17 Aralık 2011 19:31

-MHP Antalya Milletvekili İrbeç partiden ihraç edildi ANKARA (A.A) - 17.12.2011 - MHP Antalya Milletvekili Yusuf Ziya İrbeç, partiden ihraç edildi. MHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Disiplin Kurulu Mehmet Nacar başkanlığında toplandı. MHP Genel Başkanlığının 22 Ekim 2011 tarihinde tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk ettiği Antalya Milletvekili Yusuf Ziya İrbeç'in durumunu görüştü. Oluşturulan tahkikat heyetinin çalışmalarını tamamladığı ve araştırılacak hususun kalmadığı belirtilen açıklama şöyle: ''Disiplin Kurulumuz bugün yapmış olduğu toplantıda, Antalya Milletvekili Yusuf Ziya İrbeç'in parti tüzüğünün 11. maddesinin a, b, c ve e fıkralarında belirtilen görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyerek, parti tüzüğünün 78. maddenin 4. fıkrasının c, e, h ve i bentlerinde ifade edilen fiilleri işlediği, bu fiillerin sübut bulduğu ve kesin çıkarma cezasını gerektirdiği, bu sebeple Antalya Milletvekili Yusuf Ziya İrbeç'in MHP'den kesin çıkarma cezasıyla tecziyesine karar vermiştir.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24