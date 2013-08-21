MHP: Anayasa'nın ilk üç maddesine dokundurmayız

Hülya Karabağlı / ANKARA

Dört siyasi partinin kırmızı çizgilerinin görüşüldüğü toplantıda MHP, Anayasa'nın ilk dört maddesine dokundurmayacağını bildirdi. MHP, bu maddelere 'dokundurmayız' diyerek, uzlaşma yolunu kapattı. İki saattir devam eden komisyonda, CHP'nin de ilk üç madde konusunda MHP ile aynı tutumu sergilemesi bekleniyor.

Anayasa Uzlaşma Komisyonu bugün, dört siyasi partinin kırmızı çizgilerini görüşüyor. BDP'nin 'ana dilde eğitim' önerisi masada. 'Devletin şekli', 'Cumhuriyetin nitelikleri', 'Devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti' ve 'değiştirilemeyecek hükümler'le ilgili bölümün görüşmeleri sürüyor.