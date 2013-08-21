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Politika

MHP: Anayasa'nın ilk üç maddesine dokundurmayız

Anayasa Uzlaşma Komisyonu, bugünkü toplantısında dört siyasi partinin 'kırmızı çizgilerini' ele alıyor. MHP ve CHP ilk üç madde ve dördüncü maddenin aynen kalmasından yana

21 Ağustos 2013 18:48

Hülya Karabağlı / ANKARA

Dört siyasi partinin kırmızı çizgilerinin görüşüldüğü toplantıda MHP, Anayasa'nın ilk dört maddesine dokundurmayacağını bildirdi. MHP, bu maddelere 'dokundurmayız' diyerek,  uzlaşma yolunu kapattı. İki saattir devam eden komisyonda, CHP'nin de ilk üç madde konusunda  MHP ile aynı  tutumu sergilemesi bekleniyor.

Anayasa Uzlaşma Komisyonu bugün, dört siyasi partinin kırmızı çizgilerini görüşüyor. BDP'nin 'ana dilde eğitim' önerisi masada.  'Devletin şekli', 'Cumhuriyetin nitelikleri', 'Devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti' ve 'değiştirilemeyecek hükümler'le ilgili  bölümün görüşmeleri sürüyor.

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