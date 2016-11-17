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Politika

MHP, anayasa taslak metni üzerinde çalışmasını tamamlıyor

Son aşamada her iki partinin genel başkanlarının görüşmeleri bekleniyor

17 Kasım 2016 21:23

T24

MHP’nin hukukçuları tarafından AKP’nin başkanlık modeline ilişkin taslak metni incelemesini tamamlamak üzere olduğu hazırlanan değerlendirme raporunun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye kısa zaman içerisinde verileceği belirtiliyor. Alınan bilgiye göre, hukukçuların taslaktaki tüm maddeler için bir değerlendirme yazısı kaleme aldığı belirtiliyor.

Kulislerde, MHP’nin bakanların büyük bölümünün parlamento dışından atanması, cumhurbaşkanına geniş bir kararname çıkarma yetkisi verilmesi ve cumhurbaşkanının yargılanması için TBMM’de 413 milletvekiline ilişkin düzenlemelere itirazına dikkat çekiliyor. Ancak, Bahçeli’nin önüne konulacak metni "Bu madde kalabilir, bu madde değişmeli” yaklaşımıyla inceleyeceği ifade ediliyor.

Bahçeli’nin inceleme heyeti için görevlendirdiği Afyonkarahisar milletvekili Mehmet Parsak,  gazetecilere,  titizlikle çalıştıklarını söylemiş ve önlerine gelen metni, mevcut anayasa ve dünyadaki diğer uygulama örnekleriyle mukayeseli incelediklerini söylemişti.

Bahçeli’nin süzgecinden geçen değerlendirme raporu AKP Genel Sekreteri Abdülhamit Gül ile  MHP’li  Parsak arasında görüşme veya telefon trafiği ile yürütülecek. Son aşamada her iki partinin  genel başkanlarının  görüşmeleri bekleniyor. 

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