MHP, Anayasa Komisyonu’nda madde madde savunmaya geçti; bize göre de bir rejim değişikliği söz konusu değil

MHP, Anayasa Komisyonu’nun 5. gün görüşmelerinde AKP ile ortak hazırladıkları değişiklik teklifinin madde madde savunmasına geçti. CHP ve HDP’nin ilk günden beri süren ‘rejim değişikliği’ eleştirisine MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, “Milliyetçi Hareket Partisine göre de bir rejim değişikliği söz konusu değildir” dedi. Parsak’ın sözlerine CHP’liler “ Siz bari yahmayın” diye tepki gösterdi.

Parsak’ın tutanaklara yansıyan konuşmalarından bazı bölümler şöyle:

“Yapılmakta olan, yapılmaya çalışılan rejim değişikliğidir.” denilmeye çalışıldı, ifade edildi. Bu yaklaşımları da saygıyla dinledik, dikkatle dinledik, ben buna bir şey söyleyemem. Ben Milliyetçi Hareket Partisinin yaklaşımını söylerim. Milliyetçi Hareket Partisine göre de bir rejim değişikliği söz konusu değildir.

MEHMET PARSAK (Afyonkarahisar) – Rejimimiz cumhuriyettir ve cumhuriyet Anayasa’mızın ilk 4 maddesinde düzenlenmektedir ve buna ilişkin bir değişiklik teklifi yoktur. Ondan dolayı da söz konusu olan rejim değişikliği değil, Hükûmet sistemi değişikliği, aslında baştan beri yaptığım açıklamalar nazara alındığında esasen bir Hükûmet sistemi netleştirilmesidir. Yani, bizim sistemimiz 1982’den beri Hükûmet sistemi çerçevesinde parlamenter sistem midir, yarı başkanlık sistemi midir, nedir, çok da belli olmayan bir durumdadır ne yazık ki. Parlamenter sistemde cumhurbaşkanlarının bu kadar yetkisi olmaz.

Bunun karşısında, Cumhurbaşkanı halk tarafından doğrudan doğruya seçilmez, seçilirse bu kadar yetkileri olmaz ki öylelikle Avrupa’daki kimi uygulamalar itibarıyla belki başkanlı parlamenter sistemden söz edilebilir, gene de özü parlamenter sistemdir ama hem bu kadar çok yetkileri hem bu üst düzeyde meşruiyeti ama hem de bu çerçevede sıfır mertebesinde sorumluluğu olan Cumhurbaşkanının yer aldığı sisteme bunu diyebilmek mümkün değildir.

MEHMET PARSAK (Afyonkarahisar) - O yönüyle, zaten baştan beri olan tartışmalar çerçevesinde, burada Hükûmet sistemini netleştirmekten söz etmek belki daha doğrudur. Ve burada ortaya bir tercih çıkmıştır, belki ileride gene söylerim ama şimdi yeniden söylüyor olmamın bir sakıncası yok, bunu tekrar etmek daha kıymetli bir şey: Bu işin sonunda Türk milleti ne derse desin Milliyetçi Hareket Partisinin başının gözünün üstünedir.

MEHMET PARSAK (Afyonkarahisar) – O da bizim başımız gözümüz üstünedir. Aksinin de olabileceği ihtimali burada çeşitli milletvekilleri tarafından dile getirildi. Biz ona saygı duyduğumuzu baştan beri ve şimdi de ve belki sonra da ihtiyaç duydukça dile getireceğiz, sadece onu söylüyorum.

MEHMET PARSAK (Afyonkarahisar) – Şimdi, bir de şunu söyleyeyim: Milliyetçi Hareket Partisi bir çalışmanın içinde ve öteden beri, belki de kimsenin sahip çıkmadığı dönemde de sahip çıkan yegâne parti durumunda olan Milliyetçi Hareket Partisi, Anayasa’nın ilk 4 maddesinin değiştirilmesine katkı sağlıyor, öyle mi?

MEHMET PARSAK (Afyonkarahisar) – Milliyetçi Hareket Partisinin olduğu bir çalışma içerisinde, demin sıraladığım çerçevede, Anayasa’nın Türk Anayasası olduğunu ve Türk Anayasası’nın ilk 4 maddesini değiştiremezsiniz. Şu anda da bunlar değiştirilmemektedir zaten.