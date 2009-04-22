MHP: Anayasa için somut teklif getirsinler

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Anayasa değişikliğine ilişkin ortada somut bir şey bulunmadığını belirterek, ''Anayasa değişikliği konusu, gündelik politika aracı olarak kullanılmamalıdır'' dedi.



Vural, anayasa değişikliklerinin toplumda mutabakatın sağlanması, Parlamentoda uzlaşma ve diyalog zemininin oluşturulmasıyla mümkün olabileceğini ifade ederek, ''Parlamentoda Anayasa

değiştirmek için gerekli uzlaşma ve diyalog zemini yok. AKP ile CHP arasındaki horoz dövüşü devam ediyor'' dedi.



Anayasada hangi değişikliğin yapılacağına ilişkin ortada somut bir şey bulunmadığını, öncelikle yapılması düşünülen değişikliklerde siyasi iradenin ortaya konulması gerektiğini belirten Vural, AKP'nin anayasa değişikliği için CHP ile uzlaşması halinde, MHP olarak değişiklik teklifine destek verebileceklerini söyledi.



Anayasa değişikliği konusunun gündelik politika aracı olarak kullanılmaması gerektiğini ifade eden Vural, ''AK Parti'nin kafasının netleşmesi gerekir. Konuyla ilgili somut bir teklif hazırlanmalıdır. İki yıldır aynı yemeği ısıtıp ısıtıp önümüze koyuyorlar; yalancı meme gibi konuyu kullanıyorlar'' diye konuştu.



'AKP'nin kafası karışık'



Başörtüsünün üniversitelerde serbest bırakılmasına ilişkin Anayasa değişikliğinde AKP ile uzlaşma yaptıklarını, ancak konuyla ilgili ''AKP'nin sorumsuz davrandığını'' söyleyen Vural, şöyle devam etti:

''Anayasada sorun yok; sorun AKP'nin yaptığı Anayasa değişikliklerinde. AKP'nin kafası karışık. Somut teklifle karşımıza gelmeliler. Siyasi iradenin bu konuyu, parlamentoya, kamuoyuna sunması gerekir. Kaç yıldır sivil Anayasa tartışılıyor, ortada bir teklif yok. Biz, dokunulmazlık konusunda fikrimizi net olarak söyledik ve teklifimizi verdik. Anayasada hangi değişiklikleri

düşünüyorlar kimse bilmiyor. Başbakan, kuyuya taş atıyor, herkes bunu çıkarmaya çalışıyor. Kuyuya taş atmaktan vazgeçsin Başbakan.'' (aa)