T24 LogoT24 Logo
Politika

MHP Anamur teşkilatında toplu istifa

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Anamur İlçesi'nde çok sayıda MHP üyesi, partisinden istifa etti

17 Kasım 2017 00:16

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA) - MERSİN\'in Anamur İlçesi\'nde çok sayıda MHP üyesi, partisinden istifa etti.
Aralarında eski İlçe Başkanı Erdal Bulut, kadın kolları ve gençlik kolları başkanlarının da bulunduğu partililer, Cumhuriyet Meydanı\'nda toplanarak istifa dilekçelerini yazdı. Burada basın açıklaması yapan Bulut, \"MHP’nin uyguladığı politikalar ve ülkücülere ağır sözler sarf eden Ak Parti ile ittifak yapacak olması, hem parti politikamıza, hem de partimizin kurucusu Başbuğ Alparslan Türkeş’in maneviyatına aykırıdır. Başbuğ Türkeş’in ülkü birliği yine MHP Genel Merkezi\'nde baltalanmış, bize yürüyecek yol bırakmamıştır. Bugün burada bizler, üzülerek, içimiz yanarak partimizden istifa ettiğimizi bütün kamuoyuna duyuruyoruz\'\' dedi.
Açıklamanın ardından grup, 11 Kasım günü istifa ederek İYİ Parti\'ye geçen Belediye Başkanı Mehmet Türe’yi ziyaret etti. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MithatMersin DHAMERSİN AnamurMHPAralarındaBaşkanı Erdal BulutMeydanıBuradaAk PartiBaşbuğ Alparslan TürkeşinBaşbuğ TürkeşinMHP Genel MerkeziBugünAçıklamanınKasımPartiBelediye Başkanı Mehmet Türeyi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24