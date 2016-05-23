MHP, Alparslan Türkeş’in memleketindeki teşkilatı kapattı!

MHP Genel Başkanlığınca Kayseri'de Pınarbaşı, Bünyan ve Özvatan ilçelerinin parti teşkilatlarının kapatıldı. MHP'li belediye başkanı Dursun Ataş, Pınarbaşı'nın Alparslan Türkeş'in memleketi olduğunu hatırlatarak, "Başbuğ Alparslan Türkeş'in ilçesinin teşkilatsız kalması üzüntü vericidir. İyi niyetli bütün MHP'li ve ülkücüleri üzmüştür" ifadelerini kullandı.

Ataş, yaptığı açıklamada, Genel Merkez'in kararına tepki göstererek, MHP ilçe yönetiminin görevden alınmadığını, teşkilatın tamamen kapatıldığını belirtti.

Teşkilatın kapatılma gerekçesini bilmediklerini ifade eden Ataş, şunları söyledi:

"Bu konuda herhangi bir savunma alınmadı. Kayseri'nin en başarılı ilçe teşkilatının görevden alınması doğru değil. 12 yıldır ilçe başkanı olarak görev yapan Fehmi Çolak ve ekibi, Kayseri'nin en eski ve en başarılı ilçe teşkilat mensuplarıydı. İlçe teşkilatı görev süreci içerisinde her seçimi Kayseri ve Türkiye ortalamasının çok çok üzerinde oy alarak tamamlamıştır. İki yerel seçimde de Pınarbaşı, Kaynar ve Pazarören olmak üzere bütün belediyeleri rekor oylarla kazanarak partimiz adına büyük başarılara imza atmıştır. İlçe Başkanımız Fehmi Çolak, çok sağlam bir ülkücüdür, yaşımız kadar ülkücülük geçmişi olan bir ağabeyimizdir. Ülkücülüğünden şüphe edenin ülkücülüğünden şüphe ederim. Hiçbir zaman çıkarı ve menfaati için siyaset yapmayan bir ağabeyimizdir. Gerçekten bazı şeyleri anlamakta zorlanıyoruz."